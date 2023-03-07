Омские полицейские задержали двух лжегазовщиков, обманывающих пенсионеров

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:40
Полицейские сообщили о задержании лжегазовщиков, которые неоднократно обманывали пенсионеров в Омске.
Двое молодых людей 20 и 23 лет под видом работников несуществующей газовой службы приходили к пожилым омичам. Один из подобных инцидентов произошел 1 марта 2023 года. Потерпевшей стала 85-летняя жительница Ленинского округа. Лжегазовщики выполнили демонтаж счетчика, якобы его срок действия истек. За замену пенсионерка отдала им 11,8 тысяч рублей. Однако вскоре омичка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Действия лжегазовщиков привели к утечке газа. Полицейские вызвали аварийную газовую службу, что и помогло избежать трагедии.
Личности лжегазовщиков установили по горячим следам. Молодых людей задержали по месту их жительства - в Кировском и Центральном округах. У 23-летнего омича при себе было удостоверение работника несуществующей фирмы ООО «Горгаз – Бытгаз». Именно его он и предъявил 85-летней пенсионерке.
Выяснилось, что задержанные причастны к 16 аналогичным преступлениям. Омичам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В Ленинском районном суде лжегазовщиков заключили под стражу.
Отметим, что прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.