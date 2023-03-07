Омские полицейские задержали двух лжегазовщиков, обманывающих пенсионеров

Двое молодых людей 20 и 23 лет под видом работников несуществующей газовой службы приходили к пожилым омичам. Один из подобных инцидентов произошел 1 марта 2023 года. Потерпевшей стала 85-летняя жительница Ленинского округа. Лжегазовщики выполнили демонтаж счетчика, якобы его срок действия истек. За замену пенсионерка отдала им 11,8 тысяч рублей. Однако вскоре омичка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.