Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Омские полицейские задержали двух лжегазовщиков, обманывающих пенсионеров

7 марта 2023, 04:33
Фото: 1MI
Иллюстрация
Произведенные сотрудниками несуществующей фирмы работы привели к утечке газа.

Полицейские сообщили о задержании лжегазовщиков, которые неоднократно обманывали пенсионеров в Омске.

Двое молодых людей 20 и 23 лет под видом работников несуществующей газовой службы приходили к пожилым омичам. Один из подобных инцидентов произошел 1 марта 2023 года. Потерпевшей стала 85-летняя жительница Ленинского округа. Лжегазовщики выполнили демонтаж счетчика, якобы его срок действия истек. За замену пенсионерка отдала им 11,8 тысяч рублей. Однако вскоре омичка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Действия лжегазовщиков привели к утечке газа. Полицейские вызвали аварийную газовую службу, что и помогло избежать трагедии.

Видео: Пресс-служба омской полиции

Личности лжегазовщиков установили по горячим следам. Молодых людей задержали по месту их жительства - в Кировском и Центральном округах. У 23-летнего омича при себе было удостоверение работника несуществующей фирмы ООО «Горгаз – Бытгаз». Именно его он и предъявил 85-летней пенсионерке.

Выяснилось, что задержанные причастны к 16 аналогичным преступлениям. Омичам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В Ленинском районном суде лжегазовщиков заключили под стражу.

Отметим, что прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

В Омской области после взрыва газа в Новосибирске ищут жертв лжегазовщиков
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Газ#Задержание#Газовики#Газовое оборудование#Полиция#Пенсионеры#Пострадавшие#Общество#Новости#Омск#Видео
Подпишитесь
800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц
Сегодня, 04:00
Омская Госжилинспекция переехала на новый адрес
Сегодня, 04:14
Виновник выбросов. Руководителю омской «ТГК-11» внесено прокурорское представление
Сегодня, 06:32
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Сегодня, 04:28
В компании депутата ЗС Седельникова завершилось конкурсное производство
Сегодня, 05:40
По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
Сегодня, 06:21