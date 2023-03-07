Омская Госжилинспекция переехала на новый адрес

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Государственная жилищная инспекция Омской области сменила адрес прописки. Теперь ведомство сможет принять омичей в здании по адресу улица Петра Некрасова, 3. Как стало известно Городу55, договор с собственником помещений подписан вчера, 6 марта.
На старом адресе, где раньше располагалась Госжилинспекция, в доме №68 по улице Булатова, по планам должно появиться образовательное учреждение. Министерство труда также с этого здания выехало.
Как ранее сообщал Город55, в конце декабря в Государственную жилищную инспекцию назначили нового руководителя. Им стал Александр Киреев, возглавлявший ранее департамент энергетики и коммунального комплекса омского минэнерго.