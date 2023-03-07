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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Омская Госжилинспекция переехала на новый адрес

7 марта 2023, 04:14
Фото: Карты Google
Теперь ведомство будет располагаться за театром драмы
Раньше ведомство располагалось в доме №68 по улице Булатова

Государственная жилищная инспекция Омской области сменила адрес прописки. Теперь ведомство сможет принять омичей в здании по адресу улица Петра Некрасова, 3. Как стало известно Городу55, договор с собственником помещений подписан вчера, 6 марта.

На старом адресе, где раньше располагалась Госжилинспекция, в доме №68 по улице Булатова, по планам должно появиться образовательное учреждение. Министерство труда также с этого здания выехало.

Как ранее сообщал Город55, в конце декабря в Государственную жилищную инспекцию назначили нового руководителя. Им стал Александр Киреев, возглавлявший ранее департамент энергетики и коммунального комплекса омского минэнерго.

Руководитель омской Госжилинспекции Киреев подобрал себе новую команду
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#Евгений Игишев#Госжилинспекция#Переезд#Минтруда#Общество#Омск
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