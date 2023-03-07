gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта 2023, 01:08

Published 7 марта 2023, 01:08

Modified 7 марта 2023, 01:08

Updated 7 марта 2023, 01:08

ОК поздравят с 8 Марта большим концертом «ОК с караоке» со звездами

7 марта 2023, 01:08
Специально к Международному женскому дню в ОК пройдет большой онлайн-концерт, на котором выступят известные артисты.

У зрителей будет возможность подпевать им в реальном времени благодаря встроенному режиму караоке. А в преддверии шоу исполнить любимые песни пользователи смогут в бесплатных брендированных караоке-боксах в 20 городах России.

Ежедневно миллионы людей в Одноклассниках общаются, делятся интересным контентом и поздравляют друг друга с важными датами и праздниками. 8 Марта — второе по популярности и активности пользователей социальной сети событие после Нового года. А музыка и исполнение песен входят в список самых популярных категорий хобби в ОК.

Онлайн-трансляция концерта пройдет 8 марта в 15:00 в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!», а также в прямом эфире «Авторадио». Главной интригой станет эксклюзив — новые песни Филиппа Киркорова и группы Dabro. Среди участников также заявлены Лёша Свик, Александр Панайотов, «Иванушки International», Galibri & Mavik, Gayazovs Brothers и Антон Токарев. Они исполнят популярные хиты и поздравят зрительниц с 8 Марта. Кроме того, в праздничной студии «Мурзилки LIVE» Зара, Слава, Анна Банщикова, Люся Чеботина, Ева Польна, Анфиса Чехова, Валерия с Иосифом Пригожиным и Асия будут делиться интересными историями из своей жизни и целями на будущее.

С 6 по 8 марта в поддержку концерта и в подарок для всех пользователей ОК в 20 городах страны установят бесплатные брендированные караоке-боксы. Посетители смогут выбрать любую понравившуюся песню из библиотеки караоке, а также записать свое исполнение на видео и поделиться им в соцсети с хештегом #ОКсКараоке. Список городов с караоке-боксами доступен по ссылке. С их помощью каждый желающий сможет бесплатно исполнить песню своего любимого артиста и поздравить близких.

#Ольга Акамова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика