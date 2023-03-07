Накануне 8 Марта Омск встал в 8-бальные пробки

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Сегодня, 7 марта, в конце рабочего дня Омск встал в 8-бальные пробки. Об этом свидетельствуют навигационные сервисы и комментарии омичей в социальных сетях.
В вечерний час пик наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на проспекте Маркса, улице Ленина, пересечении улиц Жукова и 10 лет Октября. Парализовано и движение на Ленинградском мосту. Напомним, что там полным ходом идет капитальный ремонт. На Левом берегу пробка по улице 70 лет Октября в направлении метромоста.
Стоит заметить, что сегодня во многих организациях сокращенный предпраздничный рабочий день, поэтому и пробки на дорогах начались также раньше.
«Почему вы не на работе все? Стоим», — сообщил омич Вадим в навигационном сервисе 2Gis.
«С наступающим праздником, леди», — написал другой пользователь, пожелавший остаться анонимным.