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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

Накануне 8 Марта Омск встал в 8-бальные пробки

7 марта 2023, 11:38
Фото: Яндекс карты
Сегодня во многих организациях сокращенный предпраздничный рабочий день, поэтому и пробки на дорогах начались также раньше.

Сегодня, 7 марта, в конце рабочего дня Омск встал в 8-бальные пробки. Об этом свидетельствуют навигационные сервисы и комментарии омичей в социальных сетях.

В вечерний час пик наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на проспекте Маркса, улице Ленина, пересечении улиц Жукова и 10 лет Октября. Парализовано и движение на Ленинградском мосту. Напомним, что там полным ходом идет капитальный ремонт. На Левом берегу пробка по улице 70 лет Октября в направлении метромоста.

Стоит заметить, что сегодня во многих организациях сокращенный предпраздничный рабочий день, поэтому и пробки на дорогах начались также раньше.

«Почему вы не на работе все? Стоим», — сообщил омич Вадим в навигационном сервисе 2Gis.
«С наступающим праздником, леди», — написал другой пользователь, пожелавший остаться анонимным.
Город «встал». Пробки в центре Омска достигли 10 баллов
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#Евгений Игишев#Пробки#Яндекс#Навигатор#Дороги#Город#Омск
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