Накануне 8 Марта Омск встал в 8-бальные пробки

В вечерний час пик наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на проспекте Маркса, улице Ленина, пересечении улиц Жукова и 10 лет Октября. Парализовано и движение на Ленинградском мосту. Напомним, что там полным ходом идет капитальный ремонт. На Левом берегу пробка по улице 70 лет Октября в направлении метромоста.