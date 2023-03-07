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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Наберитесь терпения. В дептрансе рассказали, когда омичи перестанут стоять в пробках

7 марта 2023, 06:53
Фото: 1MI
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В омском дептрансе заявили, что летом в городе станет меньше пробок

Автомобильный трафик на омских дорогах в летнее время снижается на 20%.

Глава дептранса Владимир Кормилец озвучил сроки, когда в Омске стоит ожидать сокращения пробок. По его мнению, ситуация на дорогах улучшится летом.

«Трафик снизится на 20%, поэтому пробок будет меньше. Таких заторовых ситуаций, как сейчас летом уже не будет», — отметил в эфире ГТРК «Иртыш» Вадим Кормилец.

Заторы на омских дорогах должны сократиться, так как многие люди будут в это время в отпусках, а школьники и студенты уйдут на каникулы.

Пока же омичам остается и дальше терпеть. Напомним, что с частичным перекрытием Ленинградского моста из-за капремонта, город часто по утрам и вечерам стал стоять в пробках. Ремонт моста продлится до 31 мая 2024 года. Пока же движение по Ленинградскому мосту доступно только по двум полосам.

В Омске каждую неделю решили полностью перекрывать Ленинградский мост
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#Юлия Истомина#Мост#Ленинградский мост#Пробки#Капремонт#Дептранс#Общество#Город#Новости#Омск#Вадим Кормилец
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