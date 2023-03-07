Наберитесь терпения. В дептрансе рассказали, когда омичи перестанут стоять в пробках

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Глава дептранса Владимир Кормилец озвучил сроки, когда в Омске стоит ожидать сокращения пробок. По его мнению, ситуация на дорогах улучшится летом.
«Трафик снизится на 20%, поэтому пробок будет меньше. Таких заторовых ситуаций, как сейчас летом уже не будет», — отметил в эфире ГТРК «Иртыш» Вадим Кормилец.
Заторы на омских дорогах должны сократиться, так как многие люди будут в это время в отпусках, а школьники и студенты уйдут на каникулы.
Пока же омичам остается и дальше терпеть. Напомним, что с частичным перекрытием Ленинградского моста из-за капремонта, город часто по утрам и вечерам стал стоять в пробках. Ремонт моста продлится до 31 мая 2024 года. Пока же движение по Ленинградскому мосту доступно только по двум полосам.