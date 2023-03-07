Наберитесь терпения. В дептрансе рассказали, когда омичи перестанут стоять в пробках

Пока же омичам остается и дальше терпеть. Напомним, что с частичным перекрытием Ленинградского моста из-за капремонта, город часто по утрам и вечерам стал стоять в пробках. Ремонт моста продлится до 31 мая 2024 года. Пока же движение по Ленинградскому мосту доступно только по двум полосам.