На Украине заявили о провале посевной кампании без российских удобрений

Он пояснил журналистам украинского телеканала, что если раньше его компания приобретала безводный аммиак из России по цене в девять тысяч гривен за тонну с бесплатной доставкой из Тольятти, то теперь европейские компании готовы поставлять эти и другие химикаты по 56 тысяч гривен за тонну. При этом их доставка также должна будет оплачиваться покупателями, пишет Pravda.Ru.