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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

На Украине заявили о провале посевной кампании без российских удобрений

Сегодня, 10:15
Черниговский аграрий сообщил, что весенняя посевная кампания в стране будет полностью провалена по причине отсутствия у фермеров удобрений, которые ранее поставлялись из России.

Он пояснил журналистам украинского телеканала, что если раньше его компания приобретала безводный аммиак из России по цене в девять тысяч гривен за тонну с бесплатной доставкой из Тольятти, то теперь европейские компании готовы поставлять эти и другие химикаты по 56 тысяч гривен за тонну. При этом их доставка также должна будет оплачиваться покупателями, пишет Pravda.Ru.

При таких условиях провести посевную будет невозможно, пояснил предприниматель.

В свою очередь, российский телеведущий Руслан Осташко, комментируя слова фермера, отметил, что Украина сама себя целеустремленно подводит к очередному голодомору.



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