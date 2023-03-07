На Украине заявили о провале посевной кампании без российских удобрений

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Он пояснил журналистам украинского телеканала, что если раньше его компания приобретала безводный аммиак из России по цене в девять тысяч гривен за тонну с бесплатной доставкой из Тольятти, то теперь европейские компании готовы поставлять эти и другие химикаты по 56 тысяч гривен за тонну. При этом их доставка также должна будет оплачиваться покупателями, пишет Pravda.Ru.
При таких условиях провести посевную будет невозможно, пояснил предприниматель.
В свою очередь, российский телеведущий Руслан Осташко, комментируя слова фермера, отметил, что Украина сама себя целеустремленно подводит к очередному голодомору.