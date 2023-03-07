Многодетная мать из Новосибирска добровольно отправилась в зону СВО

Елизавета на протяжении нескольких месяцев пыталась отправить в зону конфликта, но ее не брали. Наконец, женщина просто пришла в военкомат и потребовала, чтобы у нее приняли заявление. Теперь ей предстоит пройти обучение в Челябинской области и получить статус военной медсестры, после чего она будет направлена в военный госпиталь.