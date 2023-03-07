Многодетная мать из Новосибирска добровольно отправилась в зону СВО

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В родном городе женщина работает в родильном доме, и у нее самой есть трое детей, двое из которых находятся в подростковом возрасте, а третьему — самому младшему — шесть лет. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на портал NGS.
Елизавета на протяжении нескольких месяцев пыталась отправить в зону конфликта, но ее не брали. Наконец, женщина просто пришла в военкомат и потребовала, чтобы у нее приняли заявление. Теперь ей предстоит пройти обучение в Челябинской области и получить статус военной медсестры, после чего она будет направлена в военный госпиталь.