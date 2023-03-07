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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Многодетная мать из Новосибирска добровольно отправилась в зону СВО

Сегодня, 11:37
Новосибирская акушерка, 36-летняя Елизавета С. отправилась добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы оказывать помощь раненым военнослужащим.

В родном городе женщина работает в родильном доме, и у нее самой есть трое детей, двое из которых находятся в подростковом возрасте, а третьему — самому младшему — шесть лет. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на портал NGS.

Елизавета на протяжении нескольких месяцев пыталась отправить в зону конфликта, но ее не брали. Наконец, женщина просто пришла в военкомат и потребовала, чтобы у нее приняли заявление. Теперь ей предстоит пройти обучение в Челябинской области и получить статус военной медсестры, после чего она будет направлена в военный госпиталь.




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