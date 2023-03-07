Лариса Долина ужинала в Кирове в обнимку с Максимом Авериным

По словам Ларисы Долиной, она говорила с Авериным о ситуации в мире и о новых проектах, пишет Pravda.Ru. Певица призналась в том, что встречи с Авериным всегда вызывают у нее "фейеверки эмоций". Долина разместила в соцсети видео, на котором в обнимку с актером исполняет композицию "В книжке телефонной".