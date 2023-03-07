Лариса Долина ужинала в Кирове в обнимку с Максимом Авериным

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По словам Ларисы Долиной, она говорила с Авериным о ситуации в мире и о новых проектах, пишет Pravda.Ru. Певица призналась в том, что встречи с Авериным всегда вызывают у нее "фейеверки эмоций". Долина разместила в соцсети видео, на котором в обнимку с актером исполняет композицию "В книжке телефонной".
"Мы прекрасно провели время, болтали обо всем: о профессии, о новых проектах, - отметила Долина. - Макс, ты невероятный! Обожаю совершенно".