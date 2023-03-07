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Posted 7 марта 2023, 07:09

Published 7 марта 2023, 07:09

Modified 7 марта 2023, 07:52

Updated 7 марта 2023, 07:52

В Омской области снова выросло число пациентов с коронавирусом

Коронавирус не отступает. Омичи стали чаще болеть COVID

7 марта 2023, 07:09
Фото: 1MI.

В Омской области снова выросло число пациентов с коронавирусом

Сюжет
Коронавирус
При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно снизилась.

В Омской области за прошедшую неделю коронавирус подтвердился у 1211 пациентов. Показатель заболеваемости составил 62,85 на 100 тыс. населения, что на 4,7% выше, чем на предыдущей неделе, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Больше всего пациентов с COVID в Омске и трех районах области — в Омском, Тарском и Колосовском. Чаще заражаются взрослые — 86,2% от общего числа заболевших. Как говорят врачи, болезнь в большинстве случаев протекает в форме ОРВИ.

Что касается острых респираторных вирусных инфекций, то показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 53,1 на 10 тыс. населения, что на 44,9% ниже эпидемического порога.

В Роспотребнадзоре напомнили о ношении масок в общественных местах, а также посоветовали привиться от коронавируса.

Вспышка COVID. В Омской области в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом
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#Евгений Игишев#Коронавирус#Общество#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Пандемия#Заболеваемость
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