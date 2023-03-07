Коронавирус не отступает. Омичи стали чаще болеть COVID

Posted 7 марта 2023, 07:09
Published 7 марта 2023, 07:09
Modified 7 марта 2023, 07:52
Updated 7 марта 2023, 07:52
В Омской области за прошедшую неделю коронавирус подтвердился у 1211 пациентов. Показатель заболеваемости составил 62,85 на 100 тыс. населения, что на 4,7% выше, чем на предыдущей неделе, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Больше всего пациентов с COVID в Омске и трех районах области — в Омском, Тарском и Колосовском. Чаще заражаются взрослые — 86,2% от общего числа заболевших. Как говорят врачи, болезнь в большинстве случаев протекает в форме ОРВИ.
Что касается острых респираторных вирусных инфекций, то показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 53,1 на 10 тыс. населения, что на 44,9% ниже эпидемического порога.
В Роспотребнадзоре напомнили о ношении масок в общественных местах, а также посоветовали привиться от коронавируса.