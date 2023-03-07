Капитальный ремонт общежития в Омске. Фарфоровые друзья переехали на общую кухню

В телеграм-канале «Mash Siberia» сообщили о вопиющем решении перенести унитазы на время капремонта на общую кухню в общежитии на Мира 167 Б. Рабочие разобрали треснувшую стену с торца здания. Санузлы остались «на воздухе». Людям поставили новые, но в неожиданное место, что и возмутило общественность.