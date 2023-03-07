Капитальный ремонт общежития в Омске. Фарфоровые друзья переехали на общую кухню

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:34
В телеграм-канале «Mash Siberia» сообщили о вопиющем решении перенести унитазы на время капремонта на общую кухню в общежитии на Мира 167 Б. Рабочие разобрали треснувшую стену с торца здания. Санузлы остались «на воздухе». Людям поставили новые, но в неожиданное место, что и возмутило общественность.
Жильцы этого общежития долго добивались ремонта, боялись повторения обрушения дома на ул. 20-го Партсъезда. Несмотря на то, что дом в тяжелом состоянии, его решено было ремонтировать.
Город55 взял комментарий у администрации Омска, чтобы разобраться, чья это была идея — поставить туалеты на кухне.
«В настоящее время в этом многоквартирном доме продолжаются работы по капитальному ремонту южного фасада, завершен демонтаж кирпичной кладки жилого строения. Ранее подрядная организация ООО „РСК Лидер“ выполнила усиление грунтов основания, демонтировала системы отопления, электроснабжения, внутреннего водопровода и канализации, прилегающие к южному фасаду. В соответствии с экспертизой строительных конструкций и инженерных сетей, выполненной ООО „Архбюро 91“, для обеспечения безопасности проживания в этом доме необходимы разборка и перестройка стен северного и южного фасадов (торцевых стен). За счет бюджетных средств выполняются именно эти виды работ», — прокомментировали в мэрии.
Администрация Омска дополнительно сообщила, что не принимала никакого участия в установке санузлов на кухнях. Монтаж временных туалетов даже не был заложен в смету ремонта торцевых стен. Заказчиком была управляющая организация, которая может проводить подобные виды работ с согласия жильцов.
«Ранее аналогичные виды работ по капитальному ремонту (без отселения жильцов) проводились в домах по пр. Мира, 88б, и 20 Партсъезда, 55, так как проектное решение предусматривает укрепление стен металлом и разборку не несущих стен, при этом действующие санузлы есть в другой части здания», — отметили в мэрии.
Капитальный ремонт южной стены дома по плану будет завершен весной, затем подрядчик начнет перестраивать северный торец здания.