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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Канделаки прокомментировала отстранение Винер от международных соревнований

Сегодня, 10:59
Решение Международной федерации гимнастики об отстранении от работы на международных соревнованиях тренера российской команды Ирины Винер прокомментировала известная телеведущая Тина Канделаки.

И. о. директора телеканала ТНТ Канделаки считает Винер великим тренером, воспитавшим олимпийских чемпионов, которые изменили действующие стандарты художественной гимнастики, пишет Pravda.Ru.

"Людям, которые это сделали, я могу только пожелать жить как можно дольше, чтобы каждый год своей жизни, они видели и понимали, что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни", — говорится в сообщении в микроблоге Канделаки.

Напомним, Ирине Винер ранее были предъявлены обвинения в нарушении правил Международной федерации гимнастики. Тренер довольно резко высказалась после того, как российская сборная по художественной гимнастике проиграла на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

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