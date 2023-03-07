Канделаки прокомментировала отстранение Винер от международных соревнований

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
И. о. директора телеканала ТНТ Канделаки считает Винер великим тренером, воспитавшим олимпийских чемпионов, которые изменили действующие стандарты художественной гимнастики, пишет Pravda.Ru.
"Людям, которые это сделали, я могу только пожелать жить как можно дольше, чтобы каждый год своей жизни, они видели и понимали, что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни", — говорится в сообщении в микроблоге Канделаки.
Напомним, Ирине Винер ранее были предъявлены обвинения в нарушении правил Международной федерации гимнастики. Тренер довольно резко высказалась после того, как российская сборная по художественной гимнастике проиграла на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.