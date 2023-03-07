Канделаки прокомментировала отстранение Винер от международных соревнований

"Людям, которые это сделали, я могу только пожелать жить как можно дольше, чтобы каждый год своей жизни, они видели и понимали, что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни", — говорится в сообщении в микроблоге Канделаки.