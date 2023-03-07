Как порадовать ее 8 марта и не разориться. ТОП-5 бюджетных и беспроигрышных подарков

Иногда для того, чтобы праздник удался, достаточно просто весело провести время вместе. Например, сходить на каток, пока он еще не растаял, покататься на лошадях в парке или просто прогуляться и покормить белочек. А затем согреться и поболтать в кафе за теплым напитком и сытным обедом. И тут снова везет тем, у кого Tele2: в сети «Вкусно — и точка» они могут получить кофе бесплатно. Чтобы выпить американо или капучино, придется потратить 200 накопленных минут. Для этого в приложении или на сайте оператора нужно обменять их на промокод, а его в свою очередь ввести в приложении «Вкусно — и точка». Выбранный напиток появится в разделе «Ваши награды». Нажмите «Воспользоваться наградой», и система сгенерирует QR-код, который можно использовать на кассе при заказе кофе.