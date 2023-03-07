Как порадовать ее 8 марта и не разориться. ТОП-5 бюджетных и беспроигрышных подарков

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Сразу оговоримся: не стоит строить масштабных планов — в этом году красный день календаря выпадает на среду, а уже в четверг трудовые будни возобновятся. Поэтому вариант с романтическим уик-эндом за городом отметается моментально. И это нам даже на руку: бюджетным его не назовешь.
Итак, чем же можно удивить даму сердца и не ударить при этом по кошельку?
Кино, вино и домино
Если с романтическим уик-эндом не получается, то уж романтический вечер точно можно устроить. Создайте уютную атмосферу, закажите ужин, а лучше приготовьте его сами (разумеется, если кулинарные способности позволяют), подберите гармоничный напиток и хороший фильм. Тут особенно повезло клиентам Tele2: благодаря возможности менять минуты на разные «плюшки», кино они могут посмотреть вообще бесплатно на видеосервисе Wink. Для этого достаточно прямо в личном кабинете или приложении оператора обменять неиспользованные минуты разговора на фильм: сколько он длится, столько минут и спишется. Например, уже ставшие классикой «Грязные танцы» обойдутся в 96 минут, а ромком «Письма к Джульетте» — в 101 минуту. Есть в каталоге и кино поновее, например, драматический байопик о принцессе Диане «Спенсер», за него спишут 111 минут. Просмотр можно начать сразу после обмена, нажав «Смотреть на Wink», или чуть позднее — в разделе «Моя коллекция», однако потребуется пройти авторизацию в видеосервисе с использованием номера Tele2. Лучше сделать это заранее, чтобы не отвлекаться на свидании.
Книга — лучший подарок
Этот советский лозунг до сих пор не теряет своей актуальности. Не важно, бумажные они или электронные — книга есть книга. Конечно, желательно знать читательские предпочтения того, кому вы собираетесь сделать такой подарок. Но если они вам неизвестны — можно подарить литературу по случаю. Международный женский день появился как символ солидарности женщин в борьбе за свои права и эмансипацию, поэтому хорошим подарком к 8 марта для того, кому близок феминизм, станет книга, посвященная истории движения. Например, научпоп «Что бы сказали знаменитые феминистки?» или титулованный комикс «Свобода, равенство, сестринство».
И все-таки это иронично: сто с лишним лет назад праздник родился из митингов за экономические, социальные и политические права женщин, а сейчас превратился в «День весны» и внеочередной выходной. Прошлогоднее исследование Mail.ru показало, что 22% опрошенных россиянок считают обязательными символами 8 Марта конфеты и духи. Поэтому вполне вероятно, что на полке в книжном вам стоит выбрать любой роман Николаса Спаркса и сдобрить его коробкой шоколада. Кто знает, возможно, Клара Цеткин и Роза Люксембург оценили бы «Дневник памяти».
Катя, возьми телефон
Хороший подарок для любой леди от мала до велика — новый смартфон. Особенно, когда до нее не дозвониться. Можно ли сэкономить на такой покупке? Еще как! За накопленные минуты от Tele2 можно получить скидку до 4 000 рублей (по курсу 1 минута = 2 рубля), а порой это уже половина стоимости смартфона. Сейчас в акции по обмену минут участвует техника нового для российского рынка бренда Infinix, и цена на нее более чем приятная. На сайте оператора представлены на выбор телефоны от 7 500 до 16 000 рублей. Самая дорогая модель — Infinix NOTE 12 2023 года, которую можно смело назвать одним из самых доступных смартфонов с AMOLED-экраном, объемным аккумулятором и неплохими камерами. Чтобы купить его дешевле, необходимо зайти в раздел «Обмен минут», выбрать «Скидку на смартфоны» и получить промокод. Его можно применить в корзине при заказе на сайте или показать сотруднику салона Tele2.
Чашку кофею
Иногда для того, чтобы праздник удался, достаточно просто весело провести время вместе. Например, сходить на каток, пока он еще не растаял, покататься на лошадях в парке или просто прогуляться и покормить белочек. А затем согреться и поболтать в кафе за теплым напитком и сытным обедом. И тут снова везет тем, у кого Tele2: в сети «Вкусно — и точка» они могут получить кофе бесплатно. Чтобы выпить американо или капучино, придется потратить 200 накопленных минут. Для этого в приложении или на сайте оператора нужно обменять их на промокод, а его в свою очередь ввести в приложении «Вкусно — и точка». Выбранный напиток появится в разделе «Ваши награды». Нажмите «Воспользоваться наградой», и система сгенерирует QR-код, который можно использовать на кассе при заказе кофе.
Возьми мою карту и купи, что хочешь
Подарочный сертификат — банальный, но всегда актуальный вариант. Особенно, если вы читаете этот текст уже 8 марта и времени подготовиться к празднику совсем нет. Парфюмерия и косметика, маникюр, SPA-уход — сегодня практически любой товар или услугу можно полностью или частично оплатить таким сертификатом, он никогда не станет лишним. Номиналы у них бывают самые разные — любому по карману. Но неплохо было бы знать, какой магазин, салон или мастера предпочитает женщина, которой вы преподнесете этот презент. В крайнем случае купите электронный сертификат какого-нибудь маркетплейса (многие даже не знают об их существовании), а дама уже сама выберет себе нужный подарок.