Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Как порадовать ее 8 марта и не разориться. ТОП-5 бюджетных и беспроигрышных подарков

7 марта 2023, 03:59
Фото: Город55
Начало года часто сопряжено с режимом повышенной экономии: мы еще не отошли от Нового года и 14 февраля, а тут подоспел новый праздник. Приятно удивить прекрасную половину все-таки необходимо, и у нас есть для вас несколько экономичных вариантов.

Сразу оговоримся: не стоит строить масштабных планов — в этом году красный день календаря выпадает на среду, а уже в четверг трудовые будни возобновятся. Поэтому вариант с романтическим уик-эндом за городом отметается моментально. И это нам даже на руку: бюджетным его не назовешь.

Итак, чем же можно удивить даму сердца и не ударить при этом по кошельку?

Кино, вино и домино

Если с романтическим уик-эндом не получается, то уж романтический вечер точно можно устроить. Создайте уютную атмосферу, закажите ужин, а лучше приготовьте его сами (разумеется, если кулинарные способности позволяют), подберите гармоничный напиток и хороший фильм. Тут особенно повезло клиентам Tele2: благодаря возможности менять минуты на разные «плюшки», кино они могут посмотреть вообще бесплатно на видеосервисе Wink. Для этого достаточно прямо в личном кабинете или приложении оператора обменять неиспользованные минуты разговора на фильм: сколько он длится, столько минут и спишется. Например, уже ставшие классикой «Грязные танцы» обойдутся в 96 минут, а ромком «Письма к Джульетте» — в 101 минуту. Есть в каталоге и кино поновее, например, драматический байопик о принцессе Диане «Спенсер», за него спишут 111 минут. Просмотр можно начать сразу после обмена, нажав «Смотреть на Wink», или чуть позднее — в разделе «Моя коллекция», однако потребуется пройти авторизацию в видеосервисе с использованием номера Tele2. Лучше сделать это заранее, чтобы не отвлекаться на свидании.

Фото: 1MI

Книга — лучший подарок

Этот советский лозунг до сих пор не теряет своей актуальности. Не важно, бумажные они или электронные — книга есть книга. Конечно, желательно знать читательские предпочтения того, кому вы собираетесь сделать такой подарок. Но если они вам неизвестны — можно подарить литературу по случаю. Международный женский день появился как символ солидарности женщин в борьбе за свои права и эмансипацию, поэтому хорошим подарком к 8 марта для того, кому близок феминизм, станет книга, посвященная истории движения. Например, научпоп «Что бы сказали знаменитые феминистки?» или титулованный комикс «Свобода, равенство, сестринство».

И все-таки это иронично: сто с лишним лет назад праздник родился из митингов за экономические, социальные и политические права женщин, а сейчас превратился в «День весны» и внеочередной выходной. Прошлогоднее исследование Mail.ru показало, что 22% опрошенных россиянок считают обязательными символами 8 Марта конфеты и духи. Поэтому вполне вероятно, что на полке в книжном вам стоит выбрать любой роман Николаса Спаркса и сдобрить его коробкой шоколада. Кто знает, возможно, Клара Цеткин и Роза Люксембург оценили бы «Дневник памяти».

Фото: 1MI

Катя, возьми телефон

Хороший подарок для любой леди от мала до велика — новый смартфон. Особенно, когда до нее не дозвониться. Можно ли сэкономить на такой покупке? Еще как! За накопленные минуты от Tele2 можно получить скидку до 4 000 рублей (по курсу 1 минута = 2 рубля), а порой это уже половина стоимости смартфона. Сейчас в акции по обмену минут участвует техника нового для российского рынка бренда Infinix, и цена на нее более чем приятная. На сайте оператора представлены на выбор телефоны от 7 500 до 16 000 рублей. Самая дорогая модель — Infinix NOTE 12 2023 года, которую можно смело назвать одним из самых доступных смартфонов с AMOLED-экраном, объемным аккумулятором и неплохими камерами. Чтобы купить его дешевле, необходимо зайти в раздел «Обмен минут», выбрать «Скидку на смартфоны» и получить промокод. Его можно применить в корзине при заказе на сайте или показать сотруднику салона Tele2.

Фото: 1MI

Чашку кофею

Иногда для того, чтобы праздник удался, достаточно просто весело провести время вместе. Например, сходить на каток, пока он еще не растаял, покататься на лошадях в парке или просто прогуляться и покормить белочек. А затем согреться и поболтать в кафе за теплым напитком и сытным обедом. И тут снова везет тем, у кого Tele2: в сети «Вкусно — и точка» они могут получить кофе бесплатно. Чтобы выпить американо или капучино, придется потратить 200 накопленных минут. Для этого в приложении или на сайте оператора нужно обменять их на промокод, а его в свою очередь ввести в приложении «Вкусно — и точка». Выбранный напиток появится в разделе «Ваши награды». Нажмите «Воспользоваться наградой», и система сгенерирует QR-код, который можно использовать на кассе при заказе кофе.

Фото: 1MI

Возьми мою карту и купи, что хочешь

Подарочный сертификат — банальный, но всегда актуальный вариант. Особенно, если вы читаете этот текст уже 8 марта и времени подготовиться к празднику совсем нет. Парфюмерия и косметика, маникюр, SPA-уход — сегодня практически любой товар или услугу можно полностью или частично оплатить таким сертификатом, он никогда не станет лишним. Номиналы у них бывают самые разные — любому по карману. Но неплохо было бы знать, какой магазин, салон или мастера предпочитает женщина, которой вы преподнесете этот презент. В крайнем случае купите электронный сертификат какого-нибудь маркетплейса (многие даже не знают об их существовании), а дама уже сама выберет себе нужный подарок.

#Омск#Омская область#Общество#8 марта
Подпишитесь
Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз
Вчера, 08:38
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Вчера, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Вчера, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Вчера, 02:20
На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе
Вчера, 09:01
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Вчера, 06:16