Занял 31 место в рейтинге. Губернатор Омской области стал меньше писать в соцсетях

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Александр Бурков занял 31 строчку в рейтинге активности в социальных сетях среди глав регионов. Статистику за прошедшую неделю приводит «Агенство политических и экономических коммуникаций». всего в списке 86 фамилий. Неделей ранее глава Омской области занимал 11 строчку.
Первое место рейтинга занимает мэр Москвы Сергей Собянин. В тройке лидеров также глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Меньше всего социальными сетями, по мнению агентства, занимается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В рейтинге рассматриваются официальные личные аккаунты глав субъектов РФ. Индекс активности рассчитывают по специальной формуле, анализируя активность в трех социальных сетях — ВКонтакте, ОК и Telegram.