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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Занял 31 место в рейтинге. Губернатор Омской области стал меньше писать в соцсетях

7 марта 2023, 10:44
Фото: Город55

Губернатор Омской области занял 31 строчку в рейтинге активности в социальных сетях

Неделей ранее глава Омской области занимал 11 позицию.

Александр Бурков занял 31 строчку в рейтинге активности в социальных сетях среди глав регионов. Статистику за прошедшую неделю приводит «Агенство политических и экономических коммуникаций». всего в списке 86 фамилий. Неделей ранее глава Омской области занимал 11 строчку.

Первое место рейтинга занимает мэр Москвы Сергей Собянин. В тройке лидеров также глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Меньше всего социальными сетями, по мнению агентства, занимается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В рейтинге рассматриваются официальные личные аккаунты глав субъектов РФ. Индекс активности рассчитывают по специальной формуле, анализируя активность в трех социальных сетях — ВКонтакте, ОК и Telegram.

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#Евгений Игишев#Социальные сети#Телеграмм#ВКонтакте#Александр Бурков#Общество#Омская область
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