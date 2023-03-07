Занял 31 место в рейтинге. Губернатор Омской области стал меньше писать в соцсетях

Александр Бурков занял 31 строчку в рейтинге активности в социальных сетях среди глав регионов. Статистику за прошедшую неделю приводит «Агенство политических и экономических коммуникаций». всего в списке 86 фамилий. Неделей ранее глава Омской области занимал 11 строчку.