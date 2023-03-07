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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Еще на полгода. В Омской области продлили ограничения на снятие валюты

7 марта 2023, 03:04
Фото: 1MI

В Омской области до сентября продлили ограничения на снятие евро и долларов

Также для банков продлили запрет брать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты сохранятся до 9 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России. Это касается как физических, так и юридических лиц.

Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то с него можно снять сумму остатка, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если держатель средств еще такой возможностью не воспользовался. Оставшуюся сумму можно получить в рублях.

Для банков продлили на полгода запрет брать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Банки могут продавать доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Такие ограничения сохраняют в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

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#Евро#Доллар#Обмен валюты#Валюта#Банк#Экономика#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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