Еще на полгода. В Омской области продлили ограничения на снятие валюты

Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то с него можно снять сумму остатка, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если держатель средств еще такой возможностью не воспользовался. Оставшуюся сумму можно получить в рублях.