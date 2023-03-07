Еще на полгода. В Омской области продлили ограничения на снятие валюты

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Ограничения на снятие наличной иностранной валюты сохранятся до 9 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России. Это касается как физических, так и юридических лиц.
Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то с него можно снять сумму остатка, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если держатель средств еще такой возможностью не воспользовался. Оставшуюся сумму можно получить в рублях.
Для банков продлили на полгода запрет брать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Банки могут продавать доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.
Такие ограничения сохраняют в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.