Дочь Билла Гейтса жалуется на травлю из-за своего темнокожего бойфренда

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Дочь Билла Гейтса Фиби рассказала о травле, которой подверглась со стороны пользователей интернета из-за своих отношений с темнокожим молодым человеком, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Daily Mail. Девушка возмущена «расистским троллингом».
20-летняя Фиби Гейтс, дочь Билла Гейтса, раскритиковала «неправильные представления», которые в отношении ее семьи сложились у пользователей сети интернет и возмутилась травлей, которой подверглась из-за отношений с темнокожим мужчиной. Своего бойфренда она представила летом 2022 года, и с тех пор, по ее словам, регулярно получает в свой адрес негативные комментарии с обвинениями в межрасовых отношениях.
Фиби Гейтс встречается с Робертом Россом, с которым она познакомилась в Стэнфордском университете. Молодого человека обвиняют в том, что он якобы использует дочь Билла Гейтса из-за ее состояния. Фиби Гейтс размещается в социальных сетях клипы, в которых демонстрирует косметику, наряды, тренировки, а также обсуждает политику, права женщин, аборты. В клипах также появляется мать Фиби, Мелинда Гейтс.