Дочь Билла Гейтса жалуется на травлю из-за своего темнокожего бойфренда

20-летняя Фиби Гейтс, дочь Билла Гейтса, раскритиковала «неправильные представления», которые в отношении ее семьи сложились у пользователей сети интернет и возмутилась травлей, которой подверглась из-за отношений с темнокожим мужчиной. Своего бойфренда она представила летом 2022 года, и с тех пор, по ее словам, регулярно получает в свой адрес негативные комментарии с обвинениями в межрасовых отношениях.