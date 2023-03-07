Диетолог рассказала о самых подходящих блюдах на завтрак

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Об этом рассказала в беседе с Общественной службой новостей врач Светлана Павличенко.
Цельнозерновые крупы богаты пищевыми волокнами и витаминами группы В. В каши можно добавлять ягоды и фрукты.
Также по утрам полезно есть продукты, содержащие сложные углеводы. Эти элементы постепенно усваиваются и равномерно насыщают организм энергией.
Например, для первого прием пищи подходит бутерброд, в основе которого лежит хлеб из муки грубого помола. На хлеб можно намазать маргарин, положить авокадо и рыбу слабой засолки.
Хорошим завтраком будет и творог с йогуртом без сахара. Эти продукты насыщены кальцием и белком.