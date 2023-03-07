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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Диетолог рассказала о самых подходящих блюдах на завтрак

Сегодня, 10:18
Каши, приготовленные из цельнозерновых круп, являются самым лучшим завтраком. В них содержатся все необходимые для организма микроэлементы.

Об этом рассказала в беседе с Общественной службой новостей врач Светлана Павличенко.

Цельнозерновые крупы богаты пищевыми волокнами и витаминами группы В. В каши можно добавлять ягоды и фрукты.

Также по утрам полезно есть продукты, содержащие сложные углеводы. Эти элементы постепенно усваиваются и равномерно насыщают организм энергией.

Например, для первого прием пищи подходит бутерброд, в основе которого лежит хлеб из муки грубого помола. На хлеб можно намазать маргарин, положить авокадо и рыбу слабой засолки.

Хорошим завтраком будет и творог с йогуртом без сахара. Эти продукты насыщены кальцием и белком.

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