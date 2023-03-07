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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Американского инфекциониста обвинили в искажении данных по COVID-19

Сегодня, 10:12
Представители Республиканской партии обнаружили электронные письма, раскрывающие обман бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи о природе коронавируса.

New York Post пишет, что в начале 2020 года Фаучи заказал научную статью, опровергающую теорию об утечке вируса из уханьской лаборатории в КНР. Журналисты считают, что в этой статье подана искажённая информация, сообщает газета “Известия”.

На брифинге в Белом доме в апреле 2020-го Энтони Фаучи, при помощи этой статьи, обосновывал естественную мутацию, после которой коронавирус от животного смог передаться человеку.

Республиканцы задают вопрос – почему инфекционист приложил такие усилия для сокрытия данных о происхождении вызвавшего пандемию коронавируса.

Ранее республиканец Майк Тернер отметил, что руководство Китая и сотрудники лаборатории в Ухане не проявляют активности в сотрудничестве по вопросу исследования происхождения COVID-19. По мнению американских политиков, потребуется ещё много времени для раскрытия правды.

Напомним, 2 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что версия о лабораторной утечке COVID-19 реальна, но не окончательна. Он признал, что США не нашли свидетельств того, что появление коронавируса связано с намерением какой-либо страны создать биологическое оружие.

В октябре прошлого года группа учёных из Германии заявила о найденных доказательствах происхождения коронавируса. По их словам, он на 99,9% представляет собой копию естественного вируса.

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