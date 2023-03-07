Американского инфекциониста обвинили в искажении данных по COVID-19

Ранее республиканец Майк Тернер отметил, что руководство Китая и сотрудники лаборатории в Ухане не проявляют активности в сотрудничестве по вопросу исследования происхождения COVID-19. По мнению американских политиков, потребуется ещё много времени для раскрытия правды.