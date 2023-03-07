Американского инфекциониста обвинили в искажении данных по COVID-19

Posted 7 марта 2023, 10:12
Published 7 марта 2023, 10:12
Modified 7 марта 2023, 10:14
Updated 7 марта 2023, 10:14
New York Post пишет, что в начале 2020 года Фаучи заказал научную статью, опровергающую теорию об утечке вируса из уханьской лаборатории в КНР. Журналисты считают, что в этой статье подана искажённая информация, сообщает газета “Известия”.
На брифинге в Белом доме в апреле 2020-го Энтони Фаучи, при помощи этой статьи, обосновывал естественную мутацию, после которой коронавирус от животного смог передаться человеку.
Республиканцы задают вопрос – почему инфекционист приложил такие усилия для сокрытия данных о происхождении вызвавшего пандемию коронавируса.
Ранее республиканец Майк Тернер отметил, что руководство Китая и сотрудники лаборатории в Ухане не проявляют активности в сотрудничестве по вопросу исследования происхождения COVID-19. По мнению американских политиков, потребуется ещё много времени для раскрытия правды.
Напомним, 2 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что версия о лабораторной утечке COVID-19 реальна, но не окончательна. Он признал, что США не нашли свидетельств того, что появление коронавируса связано с намерением какой-либо страны создать биологическое оружие.
В октябре прошлого года группа учёных из Германии заявила о найденных доказательствах происхождения коронавируса. По их словам, он на 99,9% представляет собой копию естественного вируса.