Журналист из КНР сравнил американского президента с трусливым чиновником из легенды

Обозреватель издания SCMP Чжоу Сяомин сравнил администрацию Джо Байдена с трусливым чиновником из китайской легенды, который любил драконов и разместил их изображения по всему своему дому, но когда ему представился случай встретить настоящего дракона, он испугался и убежал. Китайский журналист констатировал, что Вашингтон согласен поддержать расследования в отношении других стран, но только не в отношении самих себя.