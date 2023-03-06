Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Все изменилось лишь после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша, в котором он напрямую обвиняет США в подрыве веток "СП-1" и “СП-2”, пишет Pravda.Ru.
Однако даже данная публикация не сподвигли власти США к проведению расследования диверсии. Высказавшихся против этого в ходе недавней сессии Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, представители Вашингтона в очередной раз подорвали к себе доверие, так как наилучшим способом очиститься от подозрений является поиск настоящего виновника.
Обозреватель издания SCMP Чжоу Сяомин сравнил администрацию Джо Байдена с трусливым чиновником из китайской легенды, который любил драконов и разместил их изображения по всему своему дому, но когда ему представился случай встретить настоящего дракона, он испугался и убежал. Китайский журналист констатировал, что Вашингтон согласен поддержать расследования в отношении других стран, но только не в отношении самих себя.