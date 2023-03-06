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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Журналист из КНР сравнил американского президента с трусливым чиновником из легенды

Сегодня, 16:03
В Китае высказались по поводу упорного нежелания властей Соединенных Штатов заняться расследованием диверсии на "Северных потоках" (СП) и утверждающих, что к взрывам на газопроводах приложила руку Москва.

Все изменилось лишь после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша, в котором он напрямую обвиняет США в подрыве веток "СП-1" и “СП-2”, пишет Pravda.Ru.

Однако даже данная публикация не сподвигли власти США к проведению расследования диверсии. Высказавшихся против этого в ходе недавней сессии Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, представители Вашингтона в очередной раз подорвали к себе доверие, так как наилучшим способом очиститься от подозрений является поиск настоящего виновника.

Обозреватель издания SCMP Чжоу Сяомин сравнил администрацию Джо Байдена с  трусливым чиновником из китайской легенды, который любил драконов и разместил их изображения по всему своему дому, но когда ему представился случай встретить настоящего дракона, он испугался и убежал. Китайский журналист констатировал, что Вашингтон согласен поддержать расследования в отношении других стран, но только не в отношении самих себя.



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