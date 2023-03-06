Журналист Чжоу: Байден напоминает героя древней китайской легенды

Чжоу уточнил, что Е Гун любил не самих драконов, а только их изображения. Похожим образом действует и администрация лидера США Джо Байдена, которой интересны расследования, имеющие отношения к кому угодно, но только не к США. В ходе этих расследований могут быть раскрыты ошибки американских властей, пояснил журналист.