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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Журналист Чжоу: Байден напоминает героя древней китайской легенды

Сегодня, 09:08
В вопросе подрыва «Северных потоков» действия администрации Байдена похожи на сюжет легенды о чиновнике, который проявил трусость. Такую параллель проводит китайский журналист Чжоу Сяомин.

Согласно сказанию, чиновник Е Гун захотел украсить свой дом изображениями драконов. Один из них решил лично пообщаться с Е Гуном и спустился к нему с небес. Однако чиновник испугался и сбежал, передает Общественная служба новостей.

Чжоу уточнил, что Е Гун любил не самих драконов, а только их изображения. Похожим образом действует и администрация лидера США Джо Байдена, которой интересны расследования, имеющие отношения к кому угодно, но только не к США. В ходе этих расследований могут быть раскрыты ошибки американских властей, пояснил журналист.

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