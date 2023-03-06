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Updated Сегодня, 04:22

Застройщика школы под Омском предупредили о недопустимости срыва сроков стройки

6 марта 2023, 04:22
Фото: 1MI
Образовательное учреждение на тысячу мест должны построить до конца 2024 года.

Прокуратура предупредила застройщика о недопустимости нарушения срока строительства школы в микрорайоне «Ясная Поляна», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предостережение вынесли после объезда стройплощадок в минувшие выходные. Объекты также посетили представители «Омскоблстройзаказчика» и «Омского Союза ДорНИИ».

Строительство школы в «Ясной поляне» началось две недели назад. Подрядчик проекта, компания «Капитал развитие», очистил и огородил территорию стройплощадки. Образовательное учреждение рассчитано на 1122 ученика. Школу возводят по национальному проекту «Образование». Здание будет состоять из корпусов разной этажности: от 2-х до 4-х.

В Ясной поляне под Омском до конца 2024 года планируют построить школу на тысячу мест
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#Евгений Игишев#Строительство#Строительство школы#Прокуратура#Застройщик#Ясная Поляна#Город#Омск
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