Застройщика школы под Омском предупредили о недопустимости срыва сроков стройки

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Прокуратура предупредила застройщика о недопустимости нарушения срока строительства школы в микрорайоне «Ясная Поляна», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Предостережение вынесли после объезда стройплощадок в минувшие выходные. Объекты также посетили представители «Омскоблстройзаказчика» и «Омского Союза ДорНИИ».
Строительство школы в «Ясной поляне» началось две недели назад. Подрядчик проекта, компания «Капитал развитие», очистил и огородил территорию стройплощадки. Образовательное учреждение рассчитано на 1122 ученика. Школу возводят по национальному проекту «Образование». Здание будет состоять из корпусов разной этажности: от 2-х до 4-х.