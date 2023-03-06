Застройщика школы под Омском предупредили о недопустимости срыва сроков стройки

Предостережение вынесли после объезда стройплощадок в минувшие выходные. Объекты также посетили представители «Омскоблстройзаказчика» и «Омского Союза ДорНИИ».



Строительство школы в «Ясной поляне» началось две недели назад. Подрядчик проекта, компания «Капитал развитие», очистил и огородил территорию стройплощадки. Образовательное учреждение рассчитано на 1122 ученика. Школу возводят по национальному проекту «Образование». Здание будет состоять из корпусов разной этажности: от 2-х до 4-х.