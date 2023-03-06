За допуск России к Олимпиаде в Париже выступили около 72% французов

Напомним, ранее стало известно о том, что Германия предоставит украинским спортсменам возможность вести подготовку к участию в международных турнирах, в том числе в Олимпийских и Паралимпийских играх, которые проведут в 2024 году во французской столице. С соответствующим заявлением выступила глава немецкого МВД Нэнси Фейзер.