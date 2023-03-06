За допуск России к Олимпиаде в Париже выступили около 72% французов

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Подавляющее большинство респондентов выразили мнение о том, что спортсменов из России, отстраненных от соревнований на международной арене, необходимо допустить к участию в Олимпийских играх в следующем году, сообщают корреспонденты Общественной службы новостей.
По информации социологов Odoxa L’Équipe, 28 процентов участников анкетирования полагают, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде под национальным флагом. При этом 44 процента граждан Франции убеждены в том, что статус россиян на предстоящих Играх должен оставаться нейтральным.
Напомним, ранее стало известно о том, что Германия предоставит украинским спортсменам возможность вести подготовку к участию в международных турнирах, в том числе в Олимпийских и Паралимпийских играх, которые проведут в 2024 году во французской столице. С соответствующим заявлением выступила глава немецкого МВД Нэнси Фейзер.