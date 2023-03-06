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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

За допуск России к Олимпиаде в Париже выступили около 72% французов

Сегодня, 09:08
Около 72 процентов опрошенных французов выступили за то, чтобы российские спортсмены приняли участие в летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного специалистами Odoxa L’Équipe.

Подавляющее большинство респондентов выразили мнение о том, что спортсменов из России, отстраненных от соревнований на международной арене, необходимо допустить к участию в Олимпийских играх в следующем году, сообщают корреспонденты Общественной службы новостей.

По информации социологов Odoxa L’Équipe, 28 процентов участников анкетирования полагают, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде под национальным флагом. При этом 44 процента граждан Франции убеждены в том, что статус россиян на предстоящих Играх должен оставаться нейтральным.

Напомним, ранее стало известно о том, что Германия предоставит украинским спортсменам возможность вести подготовку к участию в международных турнирах, в том числе в Олимпийских и Паралимпийских играх, которые проведут в 2024 году во французской столице. С соответствующим заявлением выступила глава немецкого МВД Нэнси Фейзер.

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