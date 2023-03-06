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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Врач-дерматолог перечислила эффективные способы борьбы с отеками

Сегодня, 16:22
По мнению врача-дерматолога, косметолога, трихолога Татьяны Егоровой, при появлении отечности на лице необходимо обратиться к врачу и проверить работу сердца и почек. При этом желательно отказаться от употребления соленой пищи и алкогольных напитков.

Если вышеуказанные продукты исключены из рациона, а анализы в норме, то избыточное накопление жидкости может быть индивидуальной особенностью, подчеркнула эксперт. Об этом пишет Pravda.Ru.

В домашних условиях бороться с отеками помогут гидрогелевые маски, которые необходимо хранить в холодильнике. Более того, специалист рекомендует делать гимнастику перед зеркалом: сильно зажмурить глаза, затем открыть их.

“Холодные патчи, массаж кубиками льда, конечно. Пятиминутная зарядка также избавит от отёков, потому что запустится кровообращение”, - подчеркнула врач-дерматолог.



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