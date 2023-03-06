Врач-дерматолог перечислила эффективные способы борьбы с отеками

По мнению врача-дерматолога, косметолога, трихолога Татьяны Егоровой, при появлении отечности на лице необходимо обратиться к врачу и проверить работу сердца и почек. При этом желательно отказаться от употребления соленой пищи и алкогольных напитков.