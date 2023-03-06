Врач-дерматолог перечислила эффективные способы борьбы с отеками

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Если вышеуказанные продукты исключены из рациона, а анализы в норме, то избыточное накопление жидкости может быть индивидуальной особенностью, подчеркнула эксперт. Об этом пишет Pravda.Ru.
В домашних условиях бороться с отеками помогут гидрогелевые маски, которые необходимо хранить в холодильнике. Более того, специалист рекомендует делать гимнастику перед зеркалом: сильно зажмурить глаза, затем открыть их.
“Холодные патчи, массаж кубиками льда, конечно. Пятиминутная зарядка также избавит от отёков, потому что запустится кровообращение”, - подчеркнула врач-дерматолог.