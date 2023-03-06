«Воспитывал» как мог. Омича заключили под стражу за истязание 15-летней дочери

Следствие установило, что к преступлению причастен отец школьницы. С сентября 2022 года по март 2023 года мужчина наносил дочери побои, ссылаясь на мелкие проступки, которые он сам и надумывал. Сейчас 39-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу на 2 месяца.