Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

«Воспитывал» как мог. Омича заключили под стражу за истязание 15-летней дочери

6 марта 2023, 08:53
Фото: Город55

Омича заключили под стражу за регулярное избиение несовершеннолетней дочери

С сентября 2022 года по март 2023 года мужчина бил дочь за выдуманные проступки.

Учителя 15-летней школьницы забили тревогу, когда обнаружили на ее теле следы от побоев. В итоге педагоги обратились в полицию.

«СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней)», — уточняют в полиции.

Следствие установило, что к преступлению причастен отец школьницы. С сентября 2022 года по март 2023 года мужчина наносил дочери побои, ссылаясь на мелкие проступки, которые он сам и надумывал. Сейчас 39-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу на 2 месяца.

Следователь осмотрел место происшествия. После чего принялся допрашивать свидетелей и соседей. Расследование продолжается.

Жестокое обращение. В Омской области осудили отца, избивавшего малолетнюю дочь
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Истязание#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Подозреваемый#Новости#Омская область#Задержан подозреваемый
Подпишитесь
Шумиха вокруг ЧВК «Редан», приговор подросткам из Юрьевки и нападки «омикрона»
Вчера, 14:23
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Сегодня, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Сегодня, 02:20
Зарплата до 70 тысяч. На оборонные предприятия Омска ищут три тысячи сотрудников
Сегодня, 03:55
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Сегодня, 06:16