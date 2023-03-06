«Воспитывал» как мог. Омича заключили под стражу за истязание 15-летней дочери

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Учителя 15-летней школьницы забили тревогу, когда обнаружили на ее теле следы от побоев. В итоге педагоги обратились в полицию.
«СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней)», — уточняют в полиции.
Следствие установило, что к преступлению причастен отец школьницы. С сентября 2022 года по март 2023 года мужчина наносил дочери побои, ссылаясь на мелкие проступки, которые он сам и надумывал. Сейчас 39-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу на 2 месяца.
Следователь осмотрел место происшествия. После чего принялся допрашивать свидетелей и соседей. Расследование продолжается.