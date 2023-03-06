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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В Туле обвиняемого по делу об убийстве Дарьи Дугиной оставили под арестом

Сегодня, 14:58
Одному из двух фигурантов уголовного дела о подделке свидетельства о регистрации автомобиля, используемого при организации убийства журналистки Дарьи Дугиной, пролетарский суд Тулы продлил арест.

Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости. По данным объединенной пресс-службы судов Тульской области, второго фигуранта преступления оставили под подпиской о невыезде.

В конце февраля Генпрокуратуры РФ направила в суд уголовное дело в отношении двух граждан, которым вменяли изготовление поддельного документа. В дальнейшем он был использован в процессе убийства Дарьи Дугиной.

По версии следствия, обвиняемые Андрей Кузнецов и Александр Сучков сделали электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации автомобиля MINI Cooper.

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