В Туле обвиняемого по делу об убийстве Дарьи Дугиной оставили под арестом

Одному из двух фигурантов уголовного дела о подделке свидетельства о регистрации автомобиля, используемого при организации убийства журналистки Дарьи Дугиной, пролетарский суд Тулы продлил арест.