В Туле обвиняемого по делу об убийстве Дарьи Дугиной оставили под арестом

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости. По данным объединенной пресс-службы судов Тульской области, второго фигуранта преступления оставили под подпиской о невыезде.
В конце февраля Генпрокуратуры РФ направила в суд уголовное дело в отношении двух граждан, которым вменяли изготовление поддельного документа. В дальнейшем он был использован в процессе убийства Дарьи Дугиной.
По версии следствия, обвиняемые Андрей Кузнецов и Александр Сучков сделали электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации автомобиля MINI Cooper.