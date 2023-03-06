В школах ЯНАО начались Всероссийские проверочные работы

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
В текущем году Всероссийские проверочные работы выполнят около 50 тысяч юных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как пишет Infox, промежуточная аттестация ожидает учащихся четвертых-восьмых классов и выпускников школ в период с 1 марта по 20 мая. Ученикам предстоит сдать работы по трем-пяти предметам, на выполнение каждой работы будет отведено по полтора часа.
Ранее стало известно, что ЕГЭ в этом году пройдет с 26 мая по 20 июня.