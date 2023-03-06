Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

В школах ЯНАО начались Всероссийские проверочные работы

Сегодня, 18:33
В текущем году Всероссийские проверочные работы выполнят около 50 тысяч юных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

В текущем году Всероссийские проверочные работы выполнят около 50 тысяч юных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как пишет Infox, промежуточная аттестация ожидает учащихся четвертых-восьмых классов и выпускников школ в период с 1 марта по 20 мая. Ученикам предстоит сдать работы по трем-пяти предметам, на выполнение каждой работы будет отведено по полтора часа.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в этом году пройдет с 26 мая по 20 июня.

Подпишитесь
Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз
Сегодня, 08:38
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Сегодня, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Сегодня, 02:20
На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе
Сегодня, 09:01
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Сегодня, 06:16