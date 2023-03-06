В школах ЯНАО начались Всероссийские проверочные работы

Как пишет Infox, промежуточная аттестация ожидает учащихся четвертых-восьмых классов и выпускников школ в период с 1 марта по 20 мая. Ученикам предстоит сдать работы по трем-пяти предметам, на выполнение каждой работы будет отведено по полтора часа.