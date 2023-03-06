В России многодетным семьям предложили выдавать сертификаты на покупку машин

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Российское правительство приняло к рассмотрению предложение депутатов Госдумы РФ о предоставлении сертификатов на покупку машин многодетным семьям. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». По мнению депутатов, это станет эффективной мерой поддержки.
Как считает автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова, реализация предложенной программы может стать дополнительным стимулом для развития российской автомобильной промышленности.
Однако директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что претворить эту инициативу в жизнь в современных условиях будет непросто. Он подчеркивает, что это «гуманная и разумная» мера, однако в федеральном бюджете вряд ли есть на нее средства. Остапкович напоминает, что один миллион рублей на семью – это «очень приличные деньги». По мнению эксперта, для того, чтобы вкладывать средства в реализацию этой инициативы, средства придется забирать из какой-либо другой сферы.
По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, у предложения есть подводные камни. Так, многодетной семье, в которой воспитывается четверо и более детей, необходима большая машина, а в российском автопроме есть только одна соответствующая модель – ГАЗ и его различные вариации, «Газель» или «Соболь». Таким образом, многодетные семьи должны будут получить возможность приобретать машины любых марок, а не только отечественного производства, подчеркнул Шапарин.