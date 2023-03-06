В России многодетным семьям предложили выдавать сертификаты на покупку машин

Однако директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что претворить эту инициативу в жизнь в современных условиях будет непросто. Он подчеркивает, что это «гуманная и разумная» мера, однако в федеральном бюджете вряд ли есть на нее средства. Остапкович напоминает, что один миллион рублей на семью – это «очень приличные деньги». По мнению эксперта, для того, чтобы вкладывать средства в реализацию этой инициативы, средства придется забирать из какой-либо другой сферы.