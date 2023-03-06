Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В России многодетным семьям предложили выдавать сертификаты на покупку машин

Сегодня, 08:13
С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы РФ.

Российское правительство приняло к рассмотрению предложение депутатов Госдумы РФ о предоставлении сертификатов на покупку машин многодетным семьям. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». По мнению депутатов, это станет эффективной мерой поддержки.

Как считает автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова, реализация предложенной программы может стать дополнительным стимулом для развития российской автомобильной промышленности.

Однако директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что претворить эту инициативу в жизнь в современных условиях будет непросто. Он подчеркивает, что это «гуманная и разумная» мера, однако в федеральном бюджете вряд ли есть на нее средства. Остапкович напоминает, что один миллион рублей на семью – это «очень приличные деньги». По мнению эксперта, для того, чтобы вкладывать средства в реализацию этой инициативы, средства придется забирать из какой-либо другой сферы.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, у предложения есть подводные камни. Так, многодетной семье, в которой воспитывается четверо и более детей, необходима большая машина, а в российском автопроме есть только одна соответствующая модель – ГАЗ и его различные вариации, «Газель» или «Соболь». Таким образом, многодетные семьи должны будут получить возможность приобретать машины любых марок, а не только отечественного производства, подчеркнул Шапарин.

Подпишитесь
Шумиха вокруг ЧВК «Редан», приговор подросткам из Юрьевки и нападки «омикрона»
Вчера, 14:23
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Сегодня, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Сегодня, 02:20
Зарплата до 70 тысяч. На оборонные предприятия Омска ищут три тысячи сотрудников
Сегодня, 03:55
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Сегодня, 06:16