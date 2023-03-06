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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

В РФ за последние 24 часа в больницы отправились 615 человек с COVID-19

Сегодня, 16:50
В Российской Федерации за минувший день выявили 11 163 заболевших COVID-19, из них в стационары были направлены 615 пациентов, что меньше на 26,8%, чем сутками ранее.

Данные были обнародованы ресурсом стопкоронавирус.рф.

На сайте сообщается также, что в связи с выздоровлением из больниц выписались 9166 пациентов — это превышает вчерашние показатели на 2,6%, пишет Russian.rt.com.

Кроме того, сообщается о 38 смертях среди пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

По словам Николая Малышева, вирусолога, главного инфекциониста столицы, COVID-19 в будущем году может перейти в разряд сезонных недугов.

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