В РФ за последние 24 часа в больницы отправились 615 человек с COVID-19

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Данные были обнародованы ресурсом стопкоронавирус.рф.
На сайте сообщается также, что в связи с выздоровлением из больниц выписались 9166 пациентов — это превышает вчерашние показатели на 2,6%, пишет Russian.rt.com.
Кроме того, сообщается о 38 смертях среди пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
По словам Николая Малышева, вирусолога, главного инфекциониста столицы, COVID-19 в будущем году может перейти в разряд сезонных недугов.