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В Омской области на пожаре погибли двое мужчин

6 марта 2023, 09:40
Фото: 1MI
иллюстрация
Перед трагедией жители Омской области употребляли спиртное. Точная причина возгорания пока не установлена.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что начата доследственная проверка по факту смерти двоих мужчин на пожаре в Большеуковском районе.

Предварительно установлено, что 5 марта в селе Чернецовка загорелся жилой дом. Во время тушения спасатели нашли тела мужчин — 61-летнего и 67-летнего. Накануне пожара они употребляли алкоголь. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователям предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии. Пока сумма ущерба и причина пожара уточняется. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.

Омичей попросили не забывать о правилах обращения с открытыми источниками огня, о безопасности при использовании электроприборов, газового оборудования и печного отопления.

От ресторана остались лишь стены. Появились фото и видео с крупного пожара в Омске
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#Дарья Зыкова#Пожары#Пожары в Омской области#СУ СКР Омской области#Проверка#Гибель на пожаре#Новости#Омская область#Большеуковский район#Смерть#Омск
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