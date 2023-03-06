В Омской области на пожаре погибли двое мужчин

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что начата доследственная проверка по факту смерти двоих мужчин на пожаре в Большеуковском районе.
Предварительно установлено, что 5 марта в селе Чернецовка загорелся жилой дом. Во время тушения спасатели нашли тела мужчин — 61-летнего и 67-летнего. Накануне пожара они употребляли алкоголь. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Следователям предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии. Пока сумма ущерба и причина пожара уточняется. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.
Омичей попросили не забывать о правилах обращения с открытыми источниками огня, о безопасности при использовании электроприборов, газового оборудования и печного отопления.