В Омской области на пожаре погибли двое мужчин

Предварительно установлено, что 5 марта в селе Чернецовка загорелся жилой дом. Во время тушения спасатели нашли тела мужчин — 61-летнего и 67-летнего. Накануне пожара они употребляли алкоголь. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.