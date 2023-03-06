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В Омске судебному приставу вынесли приговор за взяточничество

6 марта 2023, 06:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Закончилось судебное разбирательство по делу об омском приставе, который получил взятку за закрытие исполнительного производства.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что Советский районный суд вынес приговор бывшему судебному приставу и его знакомому юристу по материалам, собранным следственным комитетом.

Советским районным судом 42-летний экс-ведущий судебный пристав округа признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «получение взятки за незаконные действия в крупном размере». Также его 36-летний юрист-посредник признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «посредничество во взяточничестве». Уголовное дело возбуждали по результатам оперативно-розыскной работы УФСБ Омской области.

Суд установил, что с сентября по декабрь 2021 года пристав получил через своего знакомого взятку в 160 тыс. рублей. Знакомый представлял интересы должника, на которого велось исполнительное производство на 1,4 млн рублей. Денег он был должен банковским организациям. Производство закрыли якобы из-за невозможности взыскания долга.

Подельники частично признали вину, во время следствия находились на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Ранее у пристава арестовали 460 тыс. рублей и 1 тыс. долларов, найденных при обыске. Советский районный суд приговорил пристава к 2,5 годам условно, а посредника — к 1,5 годам условно. Суд назначил каждому штраф в 100 тыс. рублей.

Бывшего омского пристава накажут за взятку от должника
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#Дарья Зыкова#Уголовное дело#Суд#СУ СКР Омской области#Судебный пристав#Дача взятки#Взятка#Долги#Общество#Город#Новости#Омск#Приговор суда#Приговор
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