В Омске судебному приставу вынесли приговор за взяточничество

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что Советский районный суд вынес приговор бывшему судебному приставу и его знакомому юристу по материалам, собранным следственным комитетом.
Советским районным судом 42-летний экс-ведущий судебный пристав округа признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «получение взятки за незаконные действия в крупном размере». Также его 36-летний юрист-посредник признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «посредничество во взяточничестве». Уголовное дело возбуждали по результатам оперативно-розыскной работы УФСБ Омской области.
Суд установил, что с сентября по декабрь 2021 года пристав получил через своего знакомого взятку в 160 тыс. рублей. Знакомый представлял интересы должника, на которого велось исполнительное производство на 1,4 млн рублей. Денег он был должен банковским организациям. Производство закрыли якобы из-за невозможности взыскания долга.
Подельники частично признали вину, во время следствия находились на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Ранее у пристава арестовали 460 тыс. рублей и 1 тыс. долларов, найденных при обыске. Советский районный суд приговорил пристава к 2,5 годам условно, а посредника — к 1,5 годам условно. Суд назначил каждому штраф в 100 тыс. рублей.