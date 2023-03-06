В Омске судебному приставу вынесли приговор за взяточничество

Суд установил, что с сентября по декабрь 2021 года пристав получил через своего знакомого взятку в 160 тыс. рублей. Знакомый представлял интересы должника, на которого велось исполнительное производство на 1,4 млн рублей. Денег он был должен банковским организациям. Производство закрыли якобы из-за невозможности взыскания долга.



Подельники частично признали вину, во время следствия находились на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Ранее у пристава арестовали 460 тыс. рублей и 1 тыс. долларов, найденных при обыске. Советский районный суд приговорил пристава к 2,5 годам условно, а посредника — к 1,5 годам условно. Суд назначил каждому штраф в 100 тыс. рублей.