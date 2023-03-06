В Омске сбили 10-летнего ребенка на пешеходном переходе

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня в 7:50 поступила информация о ДТП с пострадавшими на «Московке».



Сотрудники полиции установили на месте аварии, что 37-летний мужчина ехал по Сибирскому проспекту и в районе дома № 7 наехал на 10летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.