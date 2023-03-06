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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В Омске сбили 10-летнего ребенка на пешеходном переходе

6 марта 2023, 06:13
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омске мальчик попал под колеса «Лады», переходя дорогу по «зебре». Ребенок попал в больницу.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня в 7:50 поступила информация о ДТП с пострадавшими на «Московке».

Сотрудники полиции установили на месте аварии, что 37-летний мужчина ехал по Сибирскому проспекту и в районе дома № 7 наехал на 10летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в медучреждение. Госавтоинспекция разбирается в причинах и обстоятельствах произошедшей аварии.

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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Дети#Авария#Пострадал ребенок#Пешеходный переход#Общество#Город#Происшествия#Новости
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