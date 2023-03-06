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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО

6 марта 2023, 05:41
Фото: 1MI
иллюстрация
Эта инициатива ждет одобрения Городского совета.

На этой неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке по сложившейся негласной традиции есть пункт об установке в Омске еще одной мемориальной доски в память о погибшем на СВО.

Речь о Максиме Кудрине — уроженце Омска, гвардии полковнике, занимавшем должность заместителя командира в 106-й дивизии ВДВ. Он погиб 9 июля 2022 года на территории ЛНР, ему было 39 лет. К тому моменту Кудрин был кавалером ордена Мужества, а второй орден он получил посмертно.

Руководство школы №103, в которой учился Кудрин, предложило установить мемориальную доску на своем здании. Все расходы оно берет на себя. Топонимическая комиссия уже одобрила эту идею, теперь слово за депутатами: сначала вынесет резолюцию комитет, потом на пленарном заседании будет принято окончательное решение.

#Николай Эйхвальд#Мемориальные доски#Город#Новости
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