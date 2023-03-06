В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО

Руководство школы №103, в которой учился Кудрин, предложило установить мемориальную доску на своем здании. Все расходы оно берет на себя. Топонимическая комиссия уже одобрила эту идею, теперь слово за депутатами: сначала вынесет резолюцию комитет, потом на пленарном заседании будет принято окончательное решение.