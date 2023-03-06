В Омске на время праздников отменят три электрички

Так, 8 марта не будет курсировать электропоезд № 6486 Москаленки — Омск (отправление от станции Москаленки в 18:47). 9 марта отменяются электрчки № 6661 Калачинская — Омск (отправление от станции Калачинская в 06:09) и № 6672 Омск — Калачинская (отправление от станции Омск в 17:20). Время указано местное.