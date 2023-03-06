В Омске на время праздников отменят три электрички

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В Омской области изменится расписание электричек в связи с Международным женским днем.
Так, 8 марта не будет курсировать электропоезд № 6486 Москаленки — Омск (отправление от станции Москаленки в 18:47). 9 марта отменяются электрчки № 6661 Калачинская — Омск (отправление от станции Калачинская в 06:09) и № 6672 Омск — Калачинская (отправление от станции Омск в 17:20). Время указано местное.
С 10 марта движение поездов возобновится по привычному графику.
Компания «Омск-пригород» просит пассажиров при планировании поездок учитывать изменения в расписании.