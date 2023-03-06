В городе Ачинске умер ребенок, которого мать пыталась сама лечить от ожогов

В Красноярском крае четырехлетний мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и получил серьезные ожоги, однако мать и бабушка малыша предпочли не обращаться за медицинской помощью, а лечить пострадавшего самостоятельно. В результате ребенок скончался.