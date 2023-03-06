Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В городе Ачинске умер ребенок, которого мать пыталась сама лечить от ожогов

Сегодня, 11:59
В Красноярском крае четырехлетний мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и получил серьезные ожоги, однако мать и бабушка малыша предпочли не обращаться за медицинской помощью, а лечить пострадавшего самостоятельно. В результате ребенок скончался.

Как сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России, инцидент произошел в  среду, 1 марта, пишут “Известия”.

Вместо того, чтобы вызвать скорую или срочно доставить сына в медицинское учреждение, 29-летняя мать полила обожженные места на его теле холодной водой. На следующий день женщина купила какие-то лекарства и начала сама лечить ребенка. Спустя четыре дня такого “лечения” мальчик умер.

Мать погибшего ребенка нигде не работает и имеет еще троих детей. Она так и не смогла вразумительно объяснить следователям, почему сразу после получения ее сыном ожогов не обратилась за медицинской помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь
Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз
Сегодня, 08:38
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Сегодня, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Сегодня, 02:20
На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе
Сегодня, 09:01
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Сегодня, 06:16