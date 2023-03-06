В городе Ачинске умер ребенок, которого мать пыталась сама лечить от ожогов

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Как сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России, инцидент произошел в среду, 1 марта, пишут “Известия”.
Вместо того, чтобы вызвать скорую или срочно доставить сына в медицинское учреждение, 29-летняя мать полила обожженные места на его теле холодной водой. На следующий день женщина купила какие-то лекарства и начала сама лечить ребенка. Спустя четыре дня такого “лечения” мальчик умер.
Мать погибшего ребенка нигде не работает и имеет еще троих детей. Она так и не смогла вразумительно объяснить следователям, почему сразу после получения ее сыном ожогов не обратилась за медицинской помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.