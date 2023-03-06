У отдыхающих в Таиланде туристов начали выявлять вирус Зика

Хотя он не смертелен, но от него нет вакцины, и он не лечится медикаментами. Обычно симптомы при этой болезни, как при гриппе. Примерно 75 процентов вообще не замечают болезнь, а у остальных повышается температура тела. Могут быть жалобы на головную боль или высыпания на теле.