У отдыхающих в Таиланде туристов начали выявлять вирус Зика

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Турпрома», его уже привезли домой в Венгрию два туриста. Пока они отделались легкими симптомами. Но российским туристам нужно знать, какую опасность могут нести тропические леса Таиланда. Точнее, комары, там обитающие, которые и разносят вирус Зика.
Хотя он не смертелен, но от него нет вакцины, и он не лечится медикаментами. Обычно симптомы при этой болезни, как при гриппе. Примерно 75 процентов вообще не замечают болезнь, а у остальных повышается температура тела. Могут быть жалобы на головную боль или высыпания на теле.