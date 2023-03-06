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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

У отдыхающих в Таиланде туристов начали выявлять вирус Зика

Сегодня, 10:45
У вернувшихся из Таиланда туристов стал выявляться вирус Зика, чреватый слабоумием и параличом.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Турпрома», его уже привезли домой в Венгрию два туриста. Пока они отделались легкими симптомами. Но российским туристам нужно знать, какую опасность могут нести тропические леса Таиланда. Точнее, комары, там обитающие, которые и разносят вирус Зика.

Хотя он не смертелен, но от него нет вакцины, и он не лечится медикаментами. Обычно симптомы при этой болезни, как при гриппе. Примерно 75 процентов вообще не замечают болезнь, а у остальных повышается температура тела. Могут быть жалобы на головную боль или высыпания на теле.



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