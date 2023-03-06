Тренер Непомнящий перечислил причины снижения посещаемости матчей Чемпионата России

По данным Минцифры на 27 февраля, Fan ID оформило порядка 450 тысяч зрителей. С 3 марта при посещении любого матча РПЛ нужно предъявлять карту болельщика, иначе билет на игру не продадут. Из-за этого активная часть болельщиков объявила турниру бойкот. Отмечается, что на домашнем стадионе «Спартака» посещаемость последнего матча осенью по сравнению с первым матчем весной сократилась на 68 процентов, а в случае с «Динамо» - на 80 процентов.