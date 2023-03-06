Тренер Непомнящий перечислил причины снижения посещаемости матчей Чемпионата России

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В беседе с корреспондентами NEWS.ru Непомнящий пояснил, что обязательное оформление Fan ID стало ключевой причиной снизившейся посещаемости игр. По мнению тренера, у зрителей должен быть «паспорт болельщика», так как безопасность всегда имеет первостепенное значение. При этом он обратил внимание, что такие правила действуют только на футбольных турнирах. На других видах спорта нет таких жестких требований.
Непомнящий видит выход из сложившейся ситуации во временной отмене Fan ID. Вступление в силу уже принятого закона можно временно «отодвинуть», считает тренер.
По данным Минцифры на 27 февраля, Fan ID оформило порядка 450 тысяч зрителей. С 3 марта при посещении любого матча РПЛ нужно предъявлять карту болельщика, иначе билет на игру не продадут. Из-за этого активная часть болельщиков объявила турниру бойкот. Отмечается, что на домашнем стадионе «Спартака» посещаемость последнего матча осенью по сравнению с первым матчем весной сократилась на 68 процентов, а в случае с «Динамо» - на 80 процентов.
Бывший тренер ФК «Зенит» Алексей Стрепетов считает, что футбольным клубам нужно обсудить обязательное введение Fan ID с движением фанатов и РФС. Болельщиков необходимо вернуть на трибуны – без них матчи лишаются праздничной атмосферы, а игроки – моральной поддержки.