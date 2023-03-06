Трех человек увезли в больницу. В Омске рядом с «Туристом» столкнулись три иномарки

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
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Updated Сегодня, 15:47
В центре Омска на улице Гагарина произошло ДТП с участием трех автомобилей. Информация об аварии поступила сегодня, 6 марта, в 18:20 часов, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Предварительно установлено, что 39-летний водитель за рулем «Toyota Camry» при перестроении не пропустил автомобиль «Kia» и врезался в него. От удара «Kia», которой управлял 31-летний водитель, вылетела на встречку и столкнулась с «Toyota Corona».
В результате аварии 58-летнего водителя «Toyota Corona», его пассажира, а также водителя автомобиля «Kia» увезли в больницу.