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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Трех человек увезли в больницу. В Омске рядом с «Туристом» столкнулись три иномарки

6 марта 2023, 15:47
Фото: Управление МВД России по Омской области

Троих омичей госпитализировали после аварии в центре города

ДТП произошло в вечерний час-пик

В центре Омска на улице Гагарина произошло ДТП с участием трех автомобилей. Информация об аварии поступила сегодня, 6 марта, в 18:20 часов, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель за рулем «Toyota Camry» при перестроении не пропустил автомобиль «Kia» и врезался в него. От удара «Kia», которой управлял 31-летний водитель, вылетела на встречку и столкнулась с «Toyota Corona».

В результате аварии 58-летнего водителя «Toyota Corona», его пассажира, а также водителя автомобиля «Kia» увезли в больницу.

В Омской области в результате ДТП пострадали два пассажира
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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Происшествия#Авария#Происшествие#Пострадавшие
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