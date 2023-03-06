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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Тело погибшего с рыболовецкого судна обнаружено у спорных островов Сенкаку

Сегодня, 09:08
Рядом со спорными островами Сенкаку обнаружили тело погибшего члена экипажа рыболовецкого судна, перевернувшегося в минувшее воскресенье, 5 марта.

Общественная служба новостей пишет об этом со ссылкой на японское информагентство Kyodo. Японская береговая охрана в настоящее время выясняет причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия, а также устанавливает личность погибшего.

Генеральный секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно ранее выступил с заявлением, в котором назвал абсолютно неприемлемой позицию Российской Федерации по ведению рыбного промысла под Курилами.

Официальный Токио заявил, что категорически отказывается принимать позицию Кремля в вопросе проведения консультаций по рыбному промыслу японских рыбаков на территории экономической зоны РФ рядом с Курилами. Японский Кабмин настаивает на оперативном реагировании по согласованию межправительственных консультаций.

Кроме того, Мацуно всерьез обеспокоен тем, что Китай активно наращивает свой оборонный бюджет. Власти КНР ранее проинформировали о том, что повысят его более чем на семь процентов в 2023 году. Китайский оборонный бюджет в результате достигнет суммы в 1553,7 миллиарда юаней.

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