Тело погибшего с рыболовецкого судна обнаружено у спорных островов Сенкаку

Кроме того, Мацуно всерьез обеспокоен тем, что Китай активно наращивает свой оборонный бюджет. Власти КНР ранее проинформировали о том, что повысят его более чем на семь процентов в 2023 году. Китайский оборонный бюджет в результате достигнет суммы в 1553,7 миллиарда юаней.