Тело погибшего с рыболовецкого судна обнаружено у спорных островов Сенкаку

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Общественная служба новостей пишет об этом со ссылкой на японское информагентство Kyodo. Японская береговая охрана в настоящее время выясняет причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия, а также устанавливает личность погибшего.
Генеральный секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно ранее выступил с заявлением, в котором назвал абсолютно неприемлемой позицию Российской Федерации по ведению рыбного промысла под Курилами.
Официальный Токио заявил, что категорически отказывается принимать позицию Кремля в вопросе проведения консультаций по рыбному промыслу японских рыбаков на территории экономической зоны РФ рядом с Курилами. Японский Кабмин настаивает на оперативном реагировании по согласованию межправительственных консультаций.
Кроме того, Мацуно всерьез обеспокоен тем, что Китай активно наращивает свой оборонный бюджет. Власти КНР ранее проинформировали о том, что повысят его более чем на семь процентов в 2023 году. Китайский оборонный бюджет в результате достигнет суммы в 1553,7 миллиарда юаней.