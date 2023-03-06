Студеникиной одобрили строительство цеха на одном из омских заводов

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Очередной проект промышленного строительства в Омске получил одобрение экспертной организации. Это план строительства цеха водоподготовки, который появится по адресу Заводская, 17 в Городке Нефтяников (в здании предприятия «Омскойл», производящего масла и жиры).
Проект разработало ООО «Сибирский институт промышленного проектирования», экспертное решение о нем выдало ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве».
В роли застройщика выступает предпринимательница Людмила Анатольевна Студеникина, носительница известной в Омске фамилии. Отметим, что «Омскойл» принадлежит Григорию Сергеевичу Студеникину, а до него этим предприятием владел Николай Иванович Студеникин.