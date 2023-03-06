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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Студеникиной одобрили строительство цеха на одном из омских заводов

6 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
иллюстрация
Речь идет о цехе водоподготовки на предприятии, производящем масла и жиры.

Очередной проект промышленного строительства в Омске получил одобрение экспертной организации. Это план строительства цеха водоподготовки, который появится по адресу Заводская, 17 в Городке Нефтяников (в здании предприятия «Омскойл», производящего масла и жиры).

Проект разработало ООО «Сибирский институт промышленного проектирования», экспертное решение о нем выдало ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве».

В роли застройщика выступает предпринимательница Людмила Анатольевна Студеникина, носительница известной в Омске фамилии. Отметим, что «Омскойл» принадлежит Григорию Сергеевичу Студеникину, а до него этим предприятием владел Николай Иванович Студеникин.

 

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#Николай Эйхвальд#Строительство#Экономика#Новости
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