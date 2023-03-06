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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

США обвиняют Китай в шпионаже через портовые краны

Сегодня, 08:13
Американцы указывают на установленные на кранах сенсоры.

Американские власти предполагают, что в целях шпионажа Китай может использовать гигантские портовые краны. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на The Wall Street Journal и на неназванные источники издания. Эти краны Китай экспортирует в США.

Краны, производством которых занимается компания ZPMC, источники издания называют  «троянским конем». Подобное сравнение используется из-за сенсоров, которые могут определять как происхождение, так и назначение перегружаемых контейнеров. Авторы статьи утверждают, что при помощи таких кранов Китай теоретически может получать информацию о тех материалах, которые ввозятся на территорию США и вывозятся из нее с целью поддержки военных операций государства по всему миру.

Как отмечают авторы статьи, краны такого типа работают в американских морских портах, в том числе, и в тех, которые используются военными.



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