США обвиняют Китай в шпионаже через портовые краны

Краны, производством которых занимается компания ZPMC, источники издания называют «троянским конем». Подобное сравнение используется из-за сенсоров, которые могут определять как происхождение, так и назначение перегружаемых контейнеров. Авторы статьи утверждают, что при помощи таких кранов Китай теоретически может получать информацию о тех материалах, которые ввозятся на территорию США и вывозятся из нее с целью поддержки военных операций государства по всему миру.