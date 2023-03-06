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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Созданный в Северной Корее двигатель позволяет запускать ракету-носитель

Сегодня, 10:04
КНДР активно занимается реализацией космической программы. Разработчики из Северной Кореи изобрели мощный двигатель для ракеты-носителя, обеспечивающий возможность вывода спутников на орбиты.

Как передает канал 360tv.ru, изобретение такого двигателя позволяет запускать различные спутники на нужные орбиты.

Ранее СМИ сообщали о созданных американскими специалистами малых боевых космических кораблей, действие которых направлено против российских спутников. По словам экспертов, такие изобретения позволят приближаться к российским объектам, выводя их из строя. Также американцы разработали спутники-шпионы для кибератак.

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