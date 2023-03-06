Созданный в Северной Корее двигатель позволяет запускать ракету-носитель

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Как передает канал 360tv.ru, изобретение такого двигателя позволяет запускать различные спутники на нужные орбиты.
Ранее СМИ сообщали о созданных американскими специалистами малых боевых космических кораблей, действие которых направлено против российских спутников. По словам экспертов, такие изобретения позволят приближаться к российским объектам, выводя их из строя. Также американцы разработали спутники-шпионы для кибератак.