Созданный в Северной Корее двигатель позволяет запускать ракету-носитель

Ранее СМИ сообщали о созданных американскими специалистами малых боевых космических кораблей, действие которых направлено против российских спутников. По словам экспертов, такие изобретения позволят приближаться к российским объектам, выводя их из строя. Также американцы разработали спутники-шпионы для кибератак.