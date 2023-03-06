Смертельная инфекция. В Омской области на два месяца ввели карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:54
В Павлоградском районе Омской области до 1 мая ввели карантин из-за бешенства. Приказ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Валерием Бойко, опубликовали на официальном портале правовой информации.
Очагом инфекции стало село Логиновка. На этой территории запрещено лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных. Также в Павлоградском районе нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки.
Бешенством могут заразиться и люди. В управление Роспотребнадзора по Омской области напоминили, что при укусе животных нужно промыть рану, обработать спиртом или настойкой йода. После этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства, где назначат и проведут курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.