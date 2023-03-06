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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 06:54

Смертельная инфекция. В Омской области на два месяца ввели карантин из-за бешенства

6 марта 2023, 06:53
Фото: 1MI

В Омской области до мая ввели карантин из-за бешенства

Ограничения коснутся Павлоградского района.

В Павлоградском районе Омской области до 1 мая ввели карантин из-за бешенства. Приказ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Валерием Бойко, опубликовали на официальном портале правовой информации.

Очагом инфекции стало село Логиновка. На этой территории запрещено лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных. Также в Павлоградском районе нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Бешенством могут заразиться и люди. В управление Роспотребнадзора по Омской области напоминили, что при укусе животных нужно промыть рану, обработать спиртом или настойкой йода. После этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства, где назначат и проведут курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.

Еще один карантин. Омская область идет на рекорд по количеству очагов бешенства
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#Евгений Игишев#Омск#Бешенство#Карантин#Ограничения#Ограничительные меры#Павлоградский район#Общество#Омская область
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