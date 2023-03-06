Смертельная инфекция. В Омской области на два месяца ввели карантин из-за бешенства

Бешенством могут заразиться и люди. В управление Роспотребнадзора по Омской области напоминили, что при укусе животных нужно промыть рану, обработать спиртом или настойкой йода. После этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства, где назначат и проведут курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.