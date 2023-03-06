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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Россиянам рассказали о подарках учителям на 8 марта

Сегодня, 09:13
Россиянам рассказали, что можно подарить педагогам на Международный женский день 8-го марта.

Как пишет Общественная служба новостей, одним из лучших подарков учителю на 8-е марта станут канцелярские принадлежности, которые используются педагогами постоянно в работе. Также в ТОПе наборы для онлайн-трансляций, который включает веб-камеру, микрофон, наушники. Если определиться с подарком сложно, можно остановить выбор на подарочном сертификате - беспроигрышный вариант для тех, кто не знает о вкусах и предпочтениях учителя.

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