Россиян предупредили о влиянии микроволновки на заболеваемость раком

Впрочем, в домашних условиях использовать микроволновую печь по такому принципу невозможно, и все опасения по этому поводу, считает Карасев, не имеют под собой оснований. Однако может нанести вред посуда, в которой разогревается пища. По мнению онколога, особенно опасны одноразовые тарелки – часть веществ из их состава попадает в пищу. Если использовать одноразовую посуду из пластика на постоянной основе, образуется накопительный эффект, который может привести к онкологическому заболеванию.