Россиян предупредили о влиянии микроволновки на заболеваемость раком

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По мнению онколога Ивана Карасева, микроволновая печь в ряде случаев может провоцировать рак, пишет 360tv.ru, ссылаясь на сайт «Доктор Питер». Однако такой риск есть только в редких случаях.
Микроволновая печь функционирует на основе электромагнитных волн – точно таких же, которые исходят от мобильных телефонов. Как отметил Иван Карасев, физически микроволновая печь не способна вызывать никакие заболевания, однако если речь идет о неисправной технике, риск повышается. То же самое касается и техники, которая не имеет сертификата и «сделана умельцами “на коленке”».
Иван Карасев напомнил, что каждая микроволновка снабжается инструкцией, в которой перечислены правила техники безопасности. В них прописывается безопасное расстояние, на котором стоит находиться человеку от микроволновой печи. Как правило, это порядка полуметра.
Эксперт отметил, что в СМИ можно найти публикации о том, как несоблюдение соответствующих правил отразилось на продавцах фастфуда, работавших в небольших киосках. Продавцы находились на расстоянии от пяти до десяти сантиметров от печи, которая была установлена возле прилавка на уровне таза. Среди этих людей, отмечает онколог, фиксировалась повышенная заболеваемость злокачественными опухолями репродуктивной системы.
Впрочем, в домашних условиях использовать микроволновую печь по такому принципу невозможно, и все опасения по этому поводу, считает Карасев, не имеют под собой оснований. Однако может нанести вред посуда, в которой разогревается пища. По мнению онколога, особенно опасны одноразовые тарелки – часть веществ из их состава попадает в пищу. Если использовать одноразовую посуду из пластика на постоянной основе, образуется накопительный эффект, который может привести к онкологическому заболеванию.