Раскрыты характеристики использованной под Черниговом авиационной супербомбы

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Корреспонденты Defence Express сообщили, что первое использование боеприпасов "УПАБ-1500В" зафиксировали после ликвидации одного из объектов на территории Черниговской области, пишет Pravda.Ru. Информацию на анонимных условиях прокомментировал известный российский оружейный эксперт.
Он акцентировал внимание на том, что бойцы ВС РФ прибегают к высокоточным планирующим авиабомбам с весны минувшего года. По словам эксперта, российская сторона систематически наносит мощные удары по объектам Украины, применяя «УПАБ-1500В». С их помощью армия РФ, в частности, «выкуривала» националистов из мариупольской "Азовстали", подчеркнул источник.
Длина такой авиабомбы достигает пяти метров, а диаметр ее составляет 0,4 метра. Сбрасывают ее с высоты до 15 километров. При этом «УПАБ-1500В» преодолевает расстояния до целей, расположенных на удалении до 50 километров. Речь идет в данном случае об инерциально-спутниковой системе наведения, пояснил оружейный эксперт.
Полет бомбы корректируется небольшими крыльями в средней части ее корпуса, а также хвостовыми ребрами. Технические характеристики данного боеприпаса схожи с возможностями крылатых ракет типа "воздух-поверхность". Бомбы почти ничем не уступают им, однако, стоимость их гораздо ниже, резюмировал собеседник.