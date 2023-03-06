Раскрыты характеристики использованной под Черниговом авиационной супербомбы

Он акцентировал внимание на том, что бойцы ВС РФ прибегают к высокоточным планирующим авиабомбам с весны минувшего года. По словам эксперта, российская сторона систематически наносит мощные удары по объектам Украины, применяя «УПАБ-1500В». С их помощью армия РФ, в частности, «выкуривала» националистов из мариупольской "Азовстали", подчеркнул источник.