Пожар с последствиями. Директор омской школы №129 получил нагоняй от прокуроров

Во время проверки нашлись нарушения в сфере безопасных условий пребывания несовершеннолетних обучающихся. Например, в школе не определены работники, которые отвечают за переключения в электроустановках. Доказать проверяющим, что электроустановки проверяют хотя бы один раз в три года, в школе не смогли.