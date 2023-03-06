Пожар с последствиями. Директор омской школы №129 получил нагоняй от прокуроров

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали об итогах проверки прокурора Советского округа Омска с привлечением специалистов Ростехнадзора. Проверка касалась безопасности в школе №129, где в конце января 2023 года случился пожар в помещении электрощитовой.
Во время проверки нашлись нарушения в сфере безопасных условий пребывания несовершеннолетних обучающихся. Например, в школе не определены работники, которые отвечают за переключения в электроустановках. Доказать проверяющим, что электроустановки проверяют хотя бы один раз в три года, в школе не смогли.
Вдобавок к этому в школе отсутствовали документы, предусмотренные правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.
За найденные нарушения ответил директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №129» - ему внесли представление. Согласно открытым данным, сейчас школу возглавляет Анна Гоменюк.
Пожар в школе на улице Магистральной случился 24 января 2023 года. Пострадавших в пожаре не оказалось.