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Пожар с последствиями. Директор омской школы №129 получил нагоняй от прокуроров

6 марта 2023, 04:58
Фото: пресс-служба МЧС Омской области

Электричество в омской школе №129 привлекло внимание прокуроров

Прокуратура Советского округа Омска проверила безопасность в школе.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали об итогах проверки прокурора Советского округа Омска с привлечением специалистов Ростехнадзора. Проверка касалась безопасности в школе №129, где в конце января 2023 года случился пожар в помещении электрощитовой.

Во время проверки нашлись нарушения в сфере безопасных условий пребывания несовершеннолетних обучающихся. Например, в школе не определены работники, которые отвечают за переключения в электроустановках. Доказать проверяющим, что электроустановки проверяют хотя бы один раз в три года, в школе не смогли. 

Вдобавок к этому в школе отсутствовали документы, предусмотренные правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. 

За найденные нарушения ответил директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №129»  - ему внесли представление. Согласно открытым данным, сейчас школу возглавляет Анна Гоменюк.

Пожар в школе на улице Магистральной случился 24 января 2023 года. Пострадавших в пожаре не оказалось. 

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#Ольга Акамова#Пожары#Школа#Город#Новости#Омская область#Омск
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