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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

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Updated Сегодня, 13:28

Под домашним арестом. 17-летний омич похитил 4 млн у 13 пенсионерок

6 марта 2023, 13:24
Фото: Город55

Омского студента задержали за кражу 4 млн у пенсионерок

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 — 4 ст. 159 УК РФ.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что 17-летний студент находится под домашним арестом за хищение у 13 пенсионерок 4 млн рублей.

В полицию обратились местные жительницы в возрасте от 70-80 лет. Все они стали жертвами телефонного мошенничества.

«Всем им звонили неизвестные под видом родственников и сообщали, что стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Далее к беседе подключались лжеправоохранители: излагали пенсионеркам обстоятельства произошедшего и поясняли, что деньги требуются для прекращения уголовного преследования в отношении их близких, а также для дорогостоящего лечения пострадавших», — уточнили в полиции.

После чего пенсионерки собирали свои сбережения от 100 тысяч до 2,5 млн рублей и передавали курьеру.

Курьера удалось задержать на съемной квартире в областном центре. Им оказался 17-летний студент колледжа, который хотел быстро и легко подзаработать. Молодой человек нашел объявление в интернете и прекрасно понимал, что предстоит участвовать в криминальном бизнесе.

Злоумышленник оставлял себе 10%, а остальные деньги переводил через банкоматы по реквизитам из сообщений. По итогу студент причастен к 13 кражам. 

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