Под домашним арестом. 17-летний омич похитил 4 млн у 13 пенсионерок

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Управление МВД России по Омской области сообщает, что 17-летний студент находится под домашним арестом за хищение у 13 пенсионерок 4 млн рублей.
В полицию обратились местные жительницы в возрасте от 70-80 лет. Все они стали жертвами телефонного мошенничества.
«Всем им звонили неизвестные под видом родственников и сообщали, что стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Далее к беседе подключались лжеправоохранители: излагали пенсионеркам обстоятельства произошедшего и поясняли, что деньги требуются для прекращения уголовного преследования в отношении их близких, а также для дорогостоящего лечения пострадавших», — уточнили в полиции.
После чего пенсионерки собирали свои сбережения от 100 тысяч до 2,5 млн рублей и передавали курьеру.
Курьера удалось задержать на съемной квартире в областном центре. Им оказался 17-летний студент колледжа, который хотел быстро и легко подзаработать. Молодой человек нашел объявление в интернете и прекрасно понимал, что предстоит участвовать в криминальном бизнесе.
Злоумышленник оставлял себе 10%, а остальные деньги переводил через банкоматы по реквизитам из сообщений. По итогу студент причастен к 13 кражам.