Под домашним арестом. 17-летний омич похитил 4 млн у 13 пенсионерок

Курьера удалось задержать на съемной квартире в областном центре. Им оказался 17-летний студент колледжа, который хотел быстро и легко подзаработать. Молодой человек нашел объявление в интернете и прекрасно понимал, что предстоит участвовать в криминальном бизнесе.