По 13 лет каждому. В Омске вынесли приговор двум наркокурьерам

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Двоих наркокурьеров приговорили в Омске к длительным срокам заключения, сообщили в пресс-службе областного суда.
Как выяснили следователи, двое жителей Томска в январе 2022 года получили от знакомого крупную партию наркотиков, которые необходимо было расфасовать и разложить в тайники-закладки. Заниматься незаконной деятельностью фигуранты отправились в соседние регионы.
Расфасованные наркотики они разместили в 87 тайниках в Сургутском районе и Нижневартовском районах ХМАО, Нефтеюганске, Абатском районе Тюменской области. По пути в Томск курьеры заехали в Тюкалинский район Омской области, где их и задержали полицейские. Часть наркотиков у обвиняемых была при себе.
В ноябре прошлого года Тюкалинский городской суд вынес преступникам приговор: одному фигуранту — 13 лет колонии строго режима, второму — 12,5. Омский областной суд рассмотрел апелляцию и решение нижестоящей инстанции оставил без изменения.