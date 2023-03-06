По 13 лет каждому. В Омске вынесли приговор двум наркокурьерам

Расфасованные наркотики они разместили в 87 тайниках в Сургутском районе и Нижневартовском районах ХМАО, Нефтеюганске, Абатском районе Тюменской области. По пути в Томск курьеры заехали в Тюкалинский район Омской области, где их и задержали полицейские. Часть наркотиков у обвиняемых была при себе.