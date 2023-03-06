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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

По 13 лет каждому. В Омске вынесли приговор двум наркокурьерам

6 марта 2023, 05:23
Фото: 1MI
Осужденных ждет колония строго режима

Двоих наркокурьеров приговорили в Омске к длительным срокам заключения

Двое жителей Томска успели разложить наркотики в нескольких регионах и попались в Тюкалинском районе.

Двоих наркокурьеров приговорили в Омске к длительным срокам заключения, сообщили в пресс-службе областного суда.

Как выяснили следователи, двое жителей Томска в январе 2022 года получили от знакомого крупную партию наркотиков, которые необходимо было расфасовать и разложить в тайники-закладки. Заниматься незаконной деятельностью фигуранты отправились в соседние регионы.

Расфасованные наркотики они разместили в 87 тайниках в Сургутском районе и Нижневартовском районах ХМАО, Нефтеюганске, Абатском районе Тюменской области. По пути в Томск курьеры заехали в Тюкалинский район Омской области, где их и задержали полицейские. Часть наркотиков у обвиняемых была при себе.

В ноябре прошлого года Тюкалинский городской суд вынес преступникам приговор: одному фигуранту — 13 лет колонии строго режима, второму — 12,5. Омский областной суд рассмотрел апелляцию и решение нижестоящей инстанции оставил без изменения.

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#Евгений Игишев#Омск#Суд#Приговор#Уголовное дело#Наркотики#Наркокурьер#Омская область
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