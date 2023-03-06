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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Orlen планирует потребовать от РФ компенсации за прекращение экспорта энергоресурсов

Сегодня, 14:56
Глава крупнейшего в Польше энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания сейчас рассматривает возможность потребовать от России компенсации за прекращение поставок нефти и газа.

Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это всё содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается», — сообщил гендиректор Orlen в эфире Zet.

До декабря 2024 года у Orlen действует контракт на поставки нефти с российской «Транснефтью», напоминает агентство. По этому контракту польский концерн покупала у «Транснефти» 200 тысяч тонн сырья ежемесячно. 27 февраля 2023 года в российской компании объявили о прекращении транспортировки нефти в Orlen по трубопроводу «Дружба» по причине отсутствия маршрутных поручений.

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