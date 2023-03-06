Orlen планирует потребовать от РФ компенсации за прекращение экспорта энергоресурсов

До декабря 2024 года у Orlen действует контракт на поставки нефти с российской «Транснефтью», напоминает агентство. По этому контракту польский концерн покупала у «Транснефти» 200 тысяч тонн сырья ежемесячно. 27 февраля 2023 года в российской компании объявили о прекращении транспортировки нефти в Orlen по трубопроводу «Дружба» по причине отсутствия маршрутных поручений.