Orlen планирует потребовать от РФ компенсации за прекращение экспорта энергоресурсов

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это всё содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается», — сообщил гендиректор Orlen в эфире Zet.
До декабря 2024 года у Orlen действует контракт на поставки нефти с российской «Транснефтью», напоминает агентство. По этому контракту польский концерн покупала у «Транснефти» 200 тысяч тонн сырья ежемесячно. 27 февраля 2023 года в российской компании объявили о прекращении транспортировки нефти в Orlen по трубопроводу «Дружба» по причине отсутствия маршрутных поручений.