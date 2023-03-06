Омскому «Авангарду» хватило 12 бросков, чтобы одолеть «Сибирь» и повести в серии

Одну шайбу новосибирцы отыграли на 54-й минуте встречи, – Максим Сушко и Тейлор Бэк вывели на бросок Никиту Шашкова, который был точен. Под занавес этого отрезка игры уже «ястребы» заработали два удаления подряд, – за подножки один за другим штрафы «схлопотали» Зият Пайгин и Корбэн Найт. Новосибирцы этот шанс не упустили, сняли вратаря и за 52 секунды до финальной сирены сократили отрыв до минимума. Заключительный штурм «Сибирь» также провела в формате 6 на 4, но перевести игру в овертайм не сумела.