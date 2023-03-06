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Омскому «Авангарду» хватило 12 бросков, чтобы одолеть «Сибирь» и повести в серии

6 марта 2023, 16:22
Фото: ХК Авангард
Встреча в новосибирске закончилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов».

В Новосибирске на льду ЛДС «Сибирь» завершился 3 четвертьфинальный матч плей-офф Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Победу в нервном и напряженном поединке праздновали гости со счетом 4:3.

Первый период начался с удаления у омичей, – за подножку на 48-й секунде в штрафной бокс уехал Алексей Береглазов.  Под занавес этого большинства с передачи Максима Сушко защитник «Сибири» Егор Аланов вывел хозяев вперед.

Далее практически два раза подряд удалились уже новосибирцы, – сначала за подножку «присел» Никита Ефремов, а затем за удар локтем — Евгений Чесалин. Уже на 6-й секунде второго большинства с передачи Ивана Телегина форвард омичей Сергей Толчинский сравнял счет.

Затем команды еще трижды нарывались на малые штрафы, один из которых на 15-й минуте привел к взятию ворот, — Владимир Ткачев огорчил вратаря «Сибири» Антона Красоткина и вывел «ястребов» вперед. Ассистентами этого гола стали Алекс Бродхерст и Рид Буше.

После перерыва новосибирцы побежали отыгрываться, всерьез и надолго запирали омичей в их зоне, но до забитых шайб дело не дошло. На 34-й минуте матча за удар клюшкой малым штрафом наградили Евгения Чесалина и «ястребы» вновь реализовали большинство, – с передачи Алексея Береглазова отличился Корбэн Найт.

В третьем периоде омичи увеличили отрыв и довели счет на табло до 4:1 в свою пользу.  С эффектного разворота Красовского пробил Сергей Толчинский, который оформил дубль в этом матче.

Одну шайбу новосибирцы отыграли на 54-й минуте встречи, – Максим Сушко и Тейлор Бэк вывели на бросок Никиту Шашкова, который был точен. Под занавес этого отрезка игры уже «ястребы» заработали два удаления подряд, – за подножки один за другим штрафы «схлопотали» Зият Пайгин и Корбэн Найт. Новосибирцы этот шанс не упустили, сняли вратаря и за 52 секунды до финальной сирены сократили отрыв до минимума. Заключительный штурм «Сибирь» также провела в формате 6 на 4, но перевести игру в овертайм не сумела.

Отметим, что по сравнению с двумя первыми матчами «сибирского дерби» эта игра изобиловала удалениями, — 30 штрафных минут на двоих. Новосибирцы с лихвой перебросали омичей и нанесли 37 бросков в створ, однако для победы этого не хватило, а вот «ястребам» для этого понадобилось всего 12, но с 32-мя заблокированными бросками.

Таким образом «Авангард» повел в серии со счетом 2:1. Следующий матч между этими командами также пройдет в Новосибирске 8 марта. 

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